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    Жена Ди Марии: «Пока в Лиге чемпионов работают такие судьи, как Айтекин, побеждать в ней будут одни и те же клубы»

    Жена полузащитника «ПСЖ» Анхеля Ди Марии Хорхелина Кардосо раскритиковала работу судейской бригады во главе с Денизом Айтекином на ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Барселоны» (1:6).

    «Я люблю «ПСЖ». Когда поражения справедливы, то принимаешь их с высоко поднятой головой. Но пока существуют такие арбитры, в матчах Лиги чемпионов всегда будут побеждать одни и те же клубы», – написала Кардосо на своей странице в Instagram, однако позднее удалила запись в связи с оскорблениями со стороны болельщиков «Барселоны».

    Напомним, в первом матче «ПСЖ» одержал разгромную победу над «Барселоной» со счетом 4:0, однако по сумме двух встреч (6:5) не сумел пробиться в четвертьфинал Лиги чемпионов.

    Источник: Mirror.co.uk

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    10.03.2017 20:34
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    Комментарии47
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      Рейтинг: +788

      JI e x a 11 марта 2017, 18:53

      а болелы барселоны нашли себе достойного соперника)) женщину)

      1
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      Рейтинг: +788

      JI e x a 11 марта 2017, 18:51

      походу матч Юве-Милан судил друг этого недосудьи) достойные последователи Овребо))

      0
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      Рейтинг: +585

      ProstoPolzovatel 11 марта 2017, 07:40

      Сразу вспоминается момент, когда Анхель выходил с Кавани на рандеву с Тер Штегеном...комментировал бы этот матч Бубнов, он бы в "пух и прах" разнёс игрока за то, что тот решил сыграть сам, а не отдать на Кавани, который бы с мячом в ворота входил...и ведь Анхель видел его...забили бы и не было бы всего "кипиша" вокруг ПСЖ

      1
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      Рейтинг: +4293

      Zubo 11 марта 2017, 01:51

      Полностью согласен , два левых пендаля, барсаглоров самих то не тошнит? До Суареса никто не дотрагивался даже , классический нырок... А наш чемп просто ангельский по сравнению с продажностью евро бандюганов

      3
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      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev 10 марта 2017, 23:56

      А что твой муж в игре сделал 2 забил 3 ??? Сука тупая.

      -1
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 10 марта 2017, 23:07

      Ты это Кавани расскажи, который 1 на 1 не забил.

      -1
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 10 марта 2017, 22:53

      Прошлом году барса проиграла блогодоря судьям и выбыла из лч тишина была

      0
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      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev > de bruyne 10 марта 2017, 23:54

      Ну тогда если Барса выиграла бы, тогда б тишину не видать бы. Опять начали бы Судьи помогли и всякую хрень нести

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      Рейтинг: +313

      de bruyne 10 марта 2017, 22:52

      Барселона скучала псж везде... барса лучшая... многие команды разгромам проигрывают тишина как барса ошибки ищут... как выигрывает судьи...

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      Рейтинг: +313

      de bruyne 10 марта 2017, 22:48

      Ты псж любишь? Может деньги ихни? Ди Мария проститутка а не игрок иза деньги с клуба в клуб...

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      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev > de bruyne 10 марта 2017, 23:55

      Болеет с детства за ПСЖ.

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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 10 марта 2017, 22:15

      .... попахивает, как ЧМ - "СССР - Камерун"...

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