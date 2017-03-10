Жена Ди Марии: «Пока в Лиге чемпионов работают такие судьи, как Айтекин, побеждать в ней будут одни и те же клубы»

Жена полузащитника «ПСЖ» Анхеля Ди Марии Хорхелина Кардосо раскритиковала работу судейской бригады во главе с Денизом Айтекином на ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Барселоны» (1:6).

«Я люблю «ПСЖ». Когда поражения справедливы, то принимаешь их с высоко поднятой головой. Но пока существуют такие арбитры, в матчах Лиги чемпионов всегда будут побеждать одни и те же клубы», – написала Кардосо на своей странице в Instagram, однако позднее удалила запись в связи с оскорблениями со стороны болельщиков «Барселоны».

Напомним, в первом матче «ПСЖ» одержал разгромную победу над «Барселоной» со счетом 4:0, однако по сумме двух встреч (6:5) не сумел пробиться в четвертьфинал Лиги чемпионов.