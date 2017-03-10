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  • Жена Ди Марии: «Пока в Лиге чемпионов работают такие судьи, как Айтекин, побеждать в ней будут одни и те же клубы»

Жена Ди Марии: «Пока в Лиге чемпионов работают такие судьи, как Айтекин, побеждать в ней будут одни и те же клубы»

10 марта 2017, 20:34
47

Жена полузащитника «ПСЖ» Анхеля Ди Марии Хорхелина Кардосо раскритиковала работу судейской бригады во главе с Денизом Айтекином на ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Барселоны» (1:6).

«Я люблю «ПСЖ». Когда поражения справедливы, то принимаешь их с высоко поднятой головой. Но пока существуют такие арбитры, в матчах Лиги чемпионов всегда будут побеждать одни и те же клубы», – написала Кардосо на своей странице в Instagram, однако позднее удалила запись в связи с оскорблениями со стороны болельщиков «Барселоны».

Напомним, в первом матче «ПСЖ» одержал разгромную победу над «Барселоной» со счетом 4:0, однако по сумме двух встреч (6:5) не сумел пробиться в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Источник: Mirror.co.uk
Лига чемпионов ПСЖ Барселона Ди Мария Анхель Айтекин Дениз
Комментарии (47)
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KorolShut
1489167325
даже баба увидела что судья никчемный
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АлёшкА91
1489167779
надо забивать при выходе 1 на 1, а не ныть после матча!
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КАРАТ
1489167980
Судья начудил, но тренер псж не меньше если допустил такой расклад
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Lera_Sve
1489168105
Боже, зачем это мусолить У всех бывают ошибки Думаю ПСЖ стоило проявить характер и не упускать такое преимущество, а не надеяться на что-то и после жаловаться на судью Виноваты вы сами и никто больше // Мнение нейтральное
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Mr Abdullaev
1489168462
Барса сотворила невероятное и помочь сделать такое не смог не один судья в мире!! Понимаю вас - РАСТРОЕНЫ. Ведь такой проеб. В итоге если бы БАРСА проиграла таким счётом то все равно ОБВИНЯЛИ СУДЕЙ! Таков народ у нас! Смиритесь с поражением.
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sochi-2013
1489171550
Интересно, сколько бы минут добавляли, пока Барса шестой гол не забила бы? И что надо было сделать Барсе (после фола на Ди Марии), для назначения в ее ворота пенальти? Мне, конечно, хочется увидеть финал Б:Б, но я за честное судейство!
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SKS6891
1489172446
Даже если ошибка судьи и была, то это нисколько не оправдывает игру ПСЖ. Барса, при всех спорных моментах, заслужила выход дальше. И это пишу я - тот, кто желал прохода как раз-таки ПСЖ.
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de bruyne
1489175547
Барселона скучала псж везде... барса лучшая... многие команды разгромам проигрывают тишина как барса ошибки ищут... как выигрывает судьи...
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Павел Буре
1489176421
Ты это Кавани расскажи, который 1 на 1 не забил.
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Zubo
1489186288
Полностью согласен , два левых пендаля, барсаглоров самих то не тошнит? До Суареса никто не дотрагивался даже , классический нырок... А наш чемп просто ангельский по сравнению с продажностью евро бандюганов
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