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  • Черчесов: «Убежден, что в случае крайней необходимости Березуцкий вернется в сборную»

Черчесов: «Убежден, что в случае крайней необходимости Березуцкий вернется в сборную»

10 марта 2017, 16:36
12

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал решение защитника ЦСКА Василия Березуцкого приостановить выступления за национальную команду. Напомним, что 34-летний футболист выразил желание сосредоточиться на играх за армейский клуб.

«Еще до игры с «Зенитом» Василий Березуцкий связался со мной и попросил о встрече. После матча мы побеседовали, и он озвучил свою позицию относительно дальнейшего выступления за сборную. Мы уважаем и с пониманием относимся к решению футболиста. В течение 14 лет он защищал цвета национальной сборной, проведя за нее более ста матчей. Василий – настоящий профессионал, как на поле, так и за его пределами. На данном этапе он сосредоточится на выступлениях за ЦСКА, но, убежден, что в случае крайней необходимости сможет вернуться в сборную России. Кстати, именно таким образом, мы договаривались и с его многолетним партнером по клубу и сборной Сергеем Игнашевичем», – заявил Черчесов.

Василий Березуцкий выступал за сборную России с 2003 года. В составе национальной команды он провел 101 матч, забив пять голов.

Источник: РФС
Россия. Премьер-лига Россия ЦСКА Березуцкий Василий Черчесов Станислав
Комментарии (12)
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maksspartak
1489154725
да жаль конечно )) спасибо ему за все
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Байкал-Сибирь
1489155148
Он что епанулся
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Аид666
1489160432
Кокорина и Дзюбу с собой забери пожалуйста!!!
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bringing
1489160504
Боже упаси
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simoron81
1489162228
Молодым надо доверять
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simoron81
1489162243
Ммм
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erma
1489163451
У нас нет никакой крайней необходимости. Его присутствие (или отсутствие) ничего не изменит в общей безрадостной картине.
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nemolod
1489174294
Последний Евро показал,что сборную пора омолаживать-жаль,что это делается с опозданием,но лучше поздно... А Василий поступает правильно!
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Kurt Broot
1489212464
НЕзаменимый останься!без тебя на поле как в степи без деревьев.
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