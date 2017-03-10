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    Черчесов: «Убежден, что в случае крайней необходимости Березуцкий вернется в сборную»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал решение защитника ЦСКА Василия Березуцкого приостановить выступления за национальную команду. Напомним, что 34-летний футболист выразил желание сосредоточиться на играх за армейский клуб.

    «Еще до игры с «Зенитом» Василий Березуцкий связался со мной и попросил о встрече. После матча мы побеседовали, и он озвучил свою позицию относительно дальнейшего выступления за сборную. Мы уважаем и с пониманием относимся к решению футболиста. В течение 14 лет он защищал цвета национальной сборной, проведя за нее более ста матчей. Василий – настоящий профессионал, как на поле, так и за его пределами. На данном этапе он сосредоточится на выступлениях за ЦСКА, но, убежден, что в случае крайней необходимости сможет вернуться в сборную России. Кстати, именно таким образом, мы договаривались и с его многолетним партнером по клубу и сборной Сергеем Игнашевичем», – заявил Черчесов.

    Василий Березуцкий выступал за сборную России с 2003 года. В составе национальной команды он провел 101 матч, забив пять голов.

    Источник: РФС

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    10.03.2017 16:36
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +43

      Kurt Broot 11 марта 2017, 09:07

      НЕзаменимый останься!без тебя на поле как в степи без деревьев.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5113

      hunta > Kurt Broot 11 марта 2017, 11:24

      Можно сколько угодно смеяться, язвить, но, увы, к великому сожалению, его реально не на кого менять.....

      1
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      Рейтинг: +2862

      nemolod 10 марта 2017, 22:31

      Последний Евро показал,что сборную пора омолаживать-жаль,что это делается с опозданием,но лучше поздно... А Василий поступает правильно!

      0
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      ...
      Рейтинг: +459

      sour12 > nemolod 11 марта 2017, 05:45

      Было бы кем....Россия, пока жаренный не клюнет....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3120

      erma 10 марта 2017, 19:30

      У нас нет никакой крайней необходимости. Его присутствие (или отсутствие) ничего не изменит в общей безрадостной картине.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +351

      simoron81 10 марта 2017, 19:10

      Ммм

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +351

      simoron81 10 марта 2017, 19:10

      Молодым надо доверять

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +377

      bringing 10 марта 2017, 18:41

      Боже упаси

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 10 марта 2017, 18:40

      Кокорина и Дзюбу с собой забери пожалуйста!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +186

      Байкал-Сибирь 10 марта 2017, 17:12

      Он что епанулся

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +315

      maksspartak 10 марта 2017, 17:05

      да жаль конечно )) спасибо ему за все

      2
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