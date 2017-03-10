Черчесов: «Убежден, что в случае крайней необходимости Березуцкий вернется в сборную»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал решение защитника ЦСКА Василия Березуцкого приостановить выступления за национальную команду. Напомним, что 34-летний футболист выразил желание сосредоточиться на играх за армейский клуб.

«Еще до игры с «Зенитом» Василий Березуцкий связался со мной и попросил о встрече. После матча мы побеседовали, и он озвучил свою позицию относительно дальнейшего выступления за сборную. Мы уважаем и с пониманием относимся к решению футболиста. В течение 14 лет он защищал цвета национальной сборной, проведя за нее более ста матчей. Василий – настоящий профессионал, как на поле, так и за его пределами. На данном этапе он сосредоточится на выступлениях за ЦСКА, но, убежден, что в случае крайней необходимости сможет вернуться в сборную России. Кстати, именно таким образом, мы договаривались и с его многолетним партнером по клубу и сборной Сергеем Игнашевичем», – заявил Черчесов.

Василий Березуцкий выступал за сборную России с 2003 года. В составе национальной команды он провел 101 матч, забив пять голов.