Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Самедов: «Буду ли целовать эмблему «Спартака»? Не думал об этом»

    Полузащитник «Спартака» Александр Самедов рассказал, будет ли он целовать эмблему красно-белых в том случае, если забьет гол.

    «Не думал об этом перед игрой с «Краснодаром». Думал только о положительном результате. Не вышло сыграть так, как хотел, можно было бы лучше. Старался действовать дисциплинированно», – отметил Самедов.

    Также российский хавбек признался, что не испытал проблем с адаптацией после своего возвращения в клуб из «Локомотива».

    «Быстро влился в команду после возвращения. Ребята в коллективе встретили потрясающе, потому адаптация прошла без проблем».

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.03.2017 12:50
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: -92

      Raxor 10 марта 2017, 17:53

      столько трындел про любовь к клубу, что он дома, а теперь не знает будет ли целовать эмблему любимого, родного и вообще самого лучшего клуба в его жизни

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 10 марта 2017, 16:01

      А я вот не знал:
      Ты в Локо рельсы целовал?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33416

      oyabun 10 марта 2017, 13:31

      Да это ваще не важно, будет целовать или нет. Нашли из чего новость высасывать. Главное чтобы пользу реальную приносил в игре и желательно в виде голов.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +367

      Клим Чугункин. 10 марта 2017, 12:55

      Не только цЫлавать будет,но и вздрочнёт на имблему.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +282

      Lesha VV 10 марта 2017, 12:51

      Смотря за какие деньги

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11