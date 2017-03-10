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  • Самедов: «Буду ли целовать эмблему «Спартака»? Не думал об этом»

Самедов: «Буду ли целовать эмблему «Спартака»? Не думал об этом»

10 марта 2017, 12:50
5

Полузащитник «Спартака» Александр Самедов рассказал, будет ли он целовать эмблему красно-белых в том случае, если забьет гол.

«Не думал об этом перед игрой с «Краснодаром». Думал только о положительном результате. Не вышло сыграть так, как хотел, можно было бы лучше. Старался действовать дисциплинированно», – отметил Самедов.

Также российский хавбек признался, что не испытал проблем с адаптацией после своего возвращения в клуб из «Локомотива».

«Быстро влился в команду после возвращения. Ребята в коллективе встретили потрясающе, потому адаптация прошла без проблем».

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Самедов Александр
Комментарии (5)
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Lesha VV
1489139517
Смотря за какие деньги
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Клим Чугункин.
1489139750
Не только цЫлавать будет,но и вздрочнёт на имблему.
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oyabun
1489141873
Да это ваще не важно, будет целовать или нет. Нашли из чего новость высасывать. Главное чтобы пользу реальную приносил в игре и желательно в виде голов.
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subbotaspartak
1489150892
А я вот не знал: Ты в Локо рельсы целовал?
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Raxor
1489157625
столько трындел про любовь к клубу, что он дома, а теперь не знает будет ли целовать эмблему любимого, родного и вообще самого лучшего клуба в его жизни
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