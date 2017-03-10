Самедов: «Буду ли целовать эмблему «Спартака»? Не думал об этом»

Полузащитник «Спартака» Александр Самедов рассказал, будет ли он целовать эмблему красно-белых в том случае, если забьет гол.

«Не думал об этом перед игрой с «Краснодаром». Думал только о положительном результате. Не вышло сыграть так, как хотел, можно было бы лучше. Старался действовать дисциплинированно», – отметил Самедов.

Также российский хавбек признался, что не испытал проблем с адаптацией после своего возвращения в клуб из «Локомотива».

«Быстро влился в команду после возвращения. Ребята в коллективе встретили потрясающе, потому адаптация прошла без проблем».