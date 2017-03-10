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    Глушаков и Адриано пропустили тренировку «Спартака»

    Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков и нападающий Луис Адриано пропустили занятие общей группы футболистов столичного клуба. Сегодня спартаковцы продолжили подготовку к домашнему матчу 19-го тура Премьер-лиги с «Анжи» на базе в Тарасовке.

    Напомним, что Глушаков прошел медицинское обследование в связи с травмой, полученной им в матче 18-го тура с «Краснодаром» (2:2). Полузащитник был заменен на 82-й минуте. Он точно не сможет принять участие во встрече с «Анжи».

    Матч «Спартак» – «Анжи» состоится в воскресенье, 12 марта, в 16:30 по московскому времени.

    Источник: Чемпионат.ком

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    10.03.2017 11:29
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +57

      витёчек 10 марта 2017, 12:05

      анжи нужно брать и без них!

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