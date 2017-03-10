Лига Европы. «Лион» крупно обыграл «Рому», «Генк» забил пять мячей в ворота «Гента»

В рамках первых матчей 1/8 финала Лиги Европы «Лион» на своем поле забил четыре мяча в ворота «Ромы», «Шальке» и менхенгладбахская «Боруссия» победителя не выявили, а в бельгийском противостоянии «Генк» разгромил «Гент». «Олимпиакос» и «Бешикташ» разошлись миром.

Ответные матчи состоятся 16 марта.

Лига Европы. 1/8 финала, первый матч

Лион (Франция) – Рома (Италия) – 4:2 (1:2)

Голы: 1:0 – Дьякаби, 8; 1:1 – Салах, 20; 1:2 – Фасио, 33; 2:2 – Толиссо, 47; 3:2 – Фекир, 74; 4:2 – Лаказетт, 90.

Шальке (Германия) – Боруссия М (Германия) – 1:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Хоффманн, 15; 1:1 – Бургшталлер, 25.

Гент (Бельгия) – Генк (Бельгия) – 2:5 (1:4)

Голы: 0:1 – Малиновский, 21; 1:1 – Калу, 27; 1:2 – Колли, 33; 1:3 – Саматта, 41; 1:4 – Уронен, 45; 2:4 – Кулибали, 61; 2:5 – Саматта, 72.

Удаления: Эсети, 84 – нет.

Олимпиакос (Греция) – Бешикташ (Турция) – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Камбьяссо, 36; 1:1 – Абубакар, 53.

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