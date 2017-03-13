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    РФПЛ. «Локомотив» сыграет на своем поле с «Краснодаром»

    В понедельник, 13 марта, матчем «Локомотива» с «Краснодаром» завершится игровая программа 19-го тура российской Премьер-лиги.

    Ранее возглавляющий турнирную таблицу РФПЛ «Спартак» укрепил лидерство, одержав в домашнем матче против «Анжи», а «Амкар» на своем поле с минимальным счетом обыграл «Зенит».

    Чемпионат России. РФПЛ. 19-й тур

    Локомотив (Москва) – Краснодар

    13 марта, 19:30 по московскому времени

    Текстовая онлайн-трансляция

    Ростов (Ростов-на-Дону) – Терек (Грозный) – 0:0 (0:0)

    Спартак (Москва) – Анжи (Махачкала) – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Самедов, 67.

    Амкар (Пермь) – Зенит (Санкт-Петербург) – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Гиголаев, 33.

    Уфа – Крылья Советов (Самара) – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Пауревич, 6.

    Арсенал (Тула) – Урал (Екатеринбург) – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Расич, 19 (с пенальти); 2:0 – Расич, 62.

    ЦСКА (Москва) – Томь (Томск) – 4:0 (3:0)

    Голы: 1:0 – Витиньо; 2:0 – Дзагоев, 19; 3:0 – Ионов, 44; 4:0 – Ионов, 61.

    Рубин (Казань) – Оренбург – 0:0

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.03.2017 18:40
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    Комментарии47
    ...
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      Рейтинг: +2591

      Ral13 14 марта 2017, 19:26

      Думаю ничья будет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3547

      BoltCX 13 марта 2017, 19:09

      Хороший шанс для обеих команд.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +84

      kto eto 13 марта 2017, 18:04

      Игра будет напряжённая

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 13 марта 2017, 13:53

      Локо фаворит встречи?Насмешили.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +312

      Zly > gosproektikabinet 13 марта 2017, 15:52

      500 тыс штрафу, если появится на поле

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6564

      Nikiforof 13 марта 2017, 12:10

      "На своем поле" а где же еще, или был какой то риск? Что то не вкурил.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +762

      sprint5 13 марта 2017, 12:08

      Локомотив выиграет

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: -90

      Raider26 13 марта 2017, 10:39

      Одна на всех..

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: -90

      Raider26 > SAPOG 13 марта 2017, 18:48

      твоя задница ))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 13 марта 2017, 09:40

      Нам нужна только победа

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 12 марта 2017, 18:11

      Как человек больше симпатизирующий Зениту в последние 15 лет очень надеюсь что Спартак или сохранит счёт 1:0 или увеличит его!Чтобы у ложных болел не было возможности сказать что все потеряли очки и всё ещё возможно.Всё,просрали везде!Теперь надо делать выводы.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 12 марта 2017, 17:29

      Вся надежда на второй тайм. Надо дожимать! Дома просто обязаны выиграть!!! Вперёд, "Спартак"!!!!!

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