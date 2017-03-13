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РФПЛ. «Локомотив» сыграет на своем поле с «Краснодаром»

13 марта 2017, 18:40
56

В понедельник, 13 марта, матчем «Локомотива» с «Краснодаром» завершится игровая программа 19-го тура российской Премьер-лиги.

Ранее возглавляющий турнирную таблицу РФПЛ «Спартак» укрепил лидерство, одержав в домашнем матче против «Анжи», а «Амкар» на своем поле с минимальным счетом обыграл «Зенит».

Чемпионат России. РФПЛ. 19-й тур

Локомотив (Москва) – Краснодар

13 марта, 19:30 по московскому времени

Текстовая онлайн-трансляция

Ростов (Ростов-на-Дону) – Терек (Грозный) – 0:0 (0:0)

Спартак (Москва) – Анжи (Махачкала) – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Самедов, 67.

Амкар (Пермь) – Зенит (Санкт-Петербург) – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Гиголаев, 33.

Уфа – Крылья Советов (Самара) – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Пауревич, 6.

Арсенал (Тула) – Урал (Екатеринбург) – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Расич, 19 (с пенальти); 2:0 – Расич, 62.

ЦСКА (Москва) – Томь (Томск) – 4:0 (3:0)

Голы: 1:0 – Витиньо; 2:0 – Дзагоев, 19; 3:0 – Ионов, 44; 4:0 – Ионов, 61.

Рубин (Казань) – Оренбург – 0:0

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Арсенал Урал Уфа Крылья Советов ЦСКА Томь Рубин Оренбург Амкар-Пермь Зенит Спартак Анжи Ростов Ахмат Локомотив Краснодар
Комментарии (56)
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Zenit_EKB_Ural
1489130431
Урал бесспорно победит,вперед шмели
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ДАША Д
1489206568
ЦСКА проведёт лёгкую разминку.
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swot1205
1489290450
Удачи Спартак
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Диктор
1489291751
Спартак верим в тебя.
Ответить
a_who
1489295655
Удачи КБ !
Ответить
agrmark
1489296017
Спартаку успеха! Верим!!!
Ответить
Freyk
1489309206
Судья там отжигает, уже не засчитал два чистых гола в ворота «Амкара» и не поставил чистый пенальти...
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сасас
1489309602
Вперед Амкар- долой Луческо
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Сармат Ростов
1489328974
Вся надежда на второй тайм. Надо дожимать! Дома просто обязаны выиграть!!! Вперёд, "Спартак"!!!!!
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Pourport
1489402423
Локо фаворит встречи?Насмешили.
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