РФПЛ. «Локомотив» сыграет на своем поле с «Краснодаром»

В понедельник, 13 марта, матчем «Локомотива» с «Краснодаром» завершится игровая программа 19-го тура российской Премьер-лиги.

Ранее возглавляющий турнирную таблицу РФПЛ «Спартак» укрепил лидерство, одержав в домашнем матче против «Анжи», а «Амкар» на своем поле с минимальным счетом обыграл «Зенит».

Чемпионат России. РФПЛ. 19-й тур

Локомотив (Москва) – Краснодар

13 марта, 19:30 по московскому времени

Текстовая онлайн-трансляция

Ростов (Ростов-на-Дону) – Терек (Грозный) – 0:0 (0:0)

Спартак (Москва) – Анжи (Махачкала) – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Самедов, 67.

Амкар (Пермь) – Зенит (Санкт-Петербург) – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Гиголаев, 33.

Уфа – Крылья Советов (Самара) – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Пауревич, 6.

Арсенал (Тула) – Урал (Екатеринбург) – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Расич, 19 (с пенальти); 2:0 – Расич, 62.

ЦСКА (Москва) – Томь (Томск) – 4:0 (3:0)

Голы: 1:0 – Витиньо; 2:0 – Дзагоев, 19; 3:0 – Ионов, 44; 4:0 – Ионов, 61.

Рубин (Казань) – Оренбург – 0:0