РФПЛ. «Локомотив» сыграет на своем поле с «Краснодаром»

В понедельник, 13 марта, матчем «Локомотива» с «Краснодаром» завершится игровая программа 19-го тура российской Премьер-лиги.
Ранее возглавляющий турнирную таблицу РФПЛ «Спартак» укрепил лидерство, одержав в домашнем матче против «Анжи», а «Амкар» на своем поле с минимальным счетом обыграл «Зенит».
Чемпионат России. РФПЛ. 19-й тур
Локомотив (Москва) – Краснодар
13 марта, 19:30 по московскому времени
Ростов (Ростов-на-Дону) – Терек (Грозный) – 0:0 (0:0)
Спартак (Москва) – Анжи (Махачкала) – 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – Самедов, 67.
Амкар (Пермь) – Зенит (Санкт-Петербург) – 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – Гиголаев, 33.
Уфа – Крылья Советов (Самара) – 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – Пауревич, 6.
Арсенал (Тула) – Урал (Екатеринбург) – 2:0 (1:0)
Голы: 1:0 – Расич, 19 (с пенальти); 2:0 – Расич, 62.
ЦСКА (Москва) – Томь (Томск) – 4:0 (3:0)
Голы: 1:0 – Витиньо; 2:0 – Дзагоев, 19; 3:0 – Ионов, 44; 4:0 – Ионов, 61.