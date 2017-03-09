Мертенс летом может перейти в «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Наполи» Дрис Мертенс находится в сфере интересов «Манчестер Юнайтед», сообщает Calcio Napoli 1926.

Контракт игрока сборной Бельгии истекает по окончании сезона. Ожидается, что английский клуб сделает предложение неаполитанцам в период летнего окна переходов.

В текущем сезоне Серии А форвард забил 18 мячей в 24-х матчах. Команда Маурицио Сарри занимает третье место в турнирной таблице.

Портал Transfermarkt оценивает 29-летнего игрока в 20 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что в случае продления соглашения с игроком «Наполи» пропишет новые суммы отступных. Для европейских клубов цена на игрока составит 35 миллионов евро, а для команд китайской Суперлиги — 50.