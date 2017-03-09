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    Мертенс летом может перейти в «Манчестер Юнайтед»

    Нападающий «Наполи» Дрис Мертенс находится в сфере интересов «Манчестер Юнайтед», сообщает Calcio Napoli 1926.

    Контракт игрока сборной Бельгии истекает по окончании сезона. Ожидается, что английский клуб сделает предложение неаполитанцам в период летнего окна переходов.

    В текущем сезоне Серии А форвард забил 18 мячей в 24-х матчах. Команда Маурицио Сарри занимает третье место в турнирной таблице.

    Портал Transfermarkt оценивает 29-летнего игрока в 20 миллионов евро.

    Ранее сообщалось о том, что в случае продления соглашения с игроком «Наполи» пропишет новые суммы отступных. Для европейских клубов цена на игрока составит 35 миллионов евро, а для команд китайской Суперлиги — 50.

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.03.2017 17:12
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +536

      dolf666 10 марта 2017, 12:54

      вот очень хороший нападающий

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      Рейтинг: +112

      ПаХан638 9 марта 2017, 17:43

      для китайцев 50? это что за маркетинг такой=)

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