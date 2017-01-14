«Наполи» пропишет в новом контракте Мертенса разные суммы отступных для Европы и Китая

Хавбек «Наполи» Дрис Мертенс в ближайшее время продлит соглашение с «адзурри». В новом контракте неаполитанцы пропишут две разные суммы отступных за 29-летнего игрока. Для европейских клубов она составит 35 миллионов евро, а команды из Китая смогут приобрети бельгийца за 50 миллионов.

Интересно, что подобного пункта не будет предусмотрено для итальянских клубов, чтобы футболист не имел возможности усилить конкурентов «Наполи».

В текущем розыгрыше Серии А Мертенс принял участие в 16-ти поединках, отметившись 11-ю голами.