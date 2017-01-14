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    «Наполи» пропишет в новом контракте Мертенса разные суммы отступных для Европы и Китая

    Хавбек «Наполи» Дрис Мертенс в ближайшее время продлит соглашение с «адзурри». В новом контракте неаполитанцы пропишут две разные суммы отступных за 29-летнего игрока. Для европейских клубов она составит 35 миллионов евро, а команды из Китая смогут приобрети бельгийца за 50 миллионов.

    Интересно, что подобного пункта не будет предусмотрено для итальянских клубов, чтобы футболист не имел возможности усилить конкурентов «Наполи».

    В текущем розыгрыше Серии А Мертенс принял участие в 16-ти поединках, отметившись 11-ю голами.

    Источник: Football Italia

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    14.01.2017 12:39
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +15

      Garfild 44 14 января 2017, 12:48

      Аааа

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