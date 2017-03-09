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    Пулишич: «Матч 1/8 финала против «Бенфики» — идеальное время для дебютного гола в Лиге чемпионов»

    «Боруссия» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов обыграла «Бенфику» со счетом 4:0. Автор дебютного гола на турнире Кристиан Пулишич поделился впечатлениями от встречи и ожиданиями касаемо дальнейшего выступления.

    «Матч 1/8 финала — идеальное время для дебютного гола в Лиге чемпионов». Перевернуть исход первого матча и выйти в четвертьфинал было очень приятно.

    Теперь мы с нетерпением ждем жеребьевки, где будет объявлен наш соперник по следующему раунду. Желаемого оппонента у меня нет, я готов к борьбе с любым клубом», — сказал 18-летний американец.

    Гол в ворота португальского клуба позволил Пулишичу стать самым молодым игроком в истории клуба, забивавшим в Лиге чемпионов.

    В текущем сезоне хавбек забил три гола в 19-ти матчах Бундеслиги. Команда Томаса Тухеля занимает третью строчку в турнирной таблице.

    Источник: ФК «Боруссия» Дортмунд

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    09.03.2017 14:47
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