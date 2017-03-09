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Маскерано признал фол на Ди Марии

9 марта 2017, 10:33
50

Защитник «Барселоны» Хавьер Маскерано признал нарушение правил, которое он совершил на форварде «ПСЖ» Анхеле Ди Марии в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Напомним, что фол произошел на 85-й минуте встречи, когда аргентинец выходил один на один с вратарем каталонцев.

«Конечно же, я нарушал правила на Ди Марии, но мы смогли обыграть «ПСЖ» не из-за этого момента. Пожалуй, это лучший вечер, который когда-либо переживал в футболе», – сказал Маскерано.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» – «ПСЖ» завершился со счетом 6:1. В первой встрече сильнее были парижане – 4:0.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

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Источник: Marca
Лига чемпионов Барселона ПСЖ Маскерано Хавьер Ди Мария Анхель
Комментарии (50)
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Павел Буре
1489045099
Маска не льсти себе, это тебя не красит, Димария ударил потом ты нарушил, вот если бы ты до удара нарушил тогда да, а так, не стоит себя переоценивать, хотя за игру тебе спасибо!
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bset
1489045181
Просто ПСЖ не использовал большинство своих моментов... Очень жаль...
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MUFC_2000
1489045847
Вот вам и пожалуйста))) вот она победа, во всей красе. Теперь ждем признания продажной шлюшки судьи, скока ему отвалили)))
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САНЁК17
1489046055
Вот урод а
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Bivaliy67
1489046720
Не даром говорится: "Игра забудется, результат останется!". А игра действительно оставляет за собой много вопросов...
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ACESANDEIGHTS
1489048759
Фол уже после того был, как Ди Мария по воротам пробил. Ни на что оно не влияло
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sasha_klub
1489050162
ПСЖ сами виноваты, надо было играть просто в футбол а не жаться к воротам. 4:0 не отыгрывается, даже Барсой.
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sochi-2013
1489053842
Только судья фола не увидел. даже телевизионщики увидели и не вернулись к эпизоду.
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Seven 115
1489056997
БАРСА ЧЕМПИОН!
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Raxor
1489059024
да барсу вытащили, причем откровенно показывая это! два очень сомнительных пенальти, в первом неймар споткнулся об лежачего, во втором и вовсе симуляция, вторую желтую надо было дать луису. да еще и 5 минут добавил, где это было видано, чтоб немецкий судья столько добавлял. в недавнем матче баварии, когда судья добавил 4 минуты и бавария забила на последней, на баварцев весь мир ополчился (конечно, статус матча другой, но все же) Ну и само собой псж сыграли как мешки
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