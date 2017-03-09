Маскерано признал фол на Ди Марии

Защитник «Барселоны» Хавьер Маскерано признал нарушение правил, которое он совершил на форварде «ПСЖ» Анхеле Ди Марии в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Напомним, что фол произошел на 85-й минуте встречи, когда аргентинец выходил один на один с вратарем каталонцев.

«Конечно же, я нарушал правила на Ди Марии, но мы смогли обыграть «ПСЖ» не из-за этого момента. Пожалуй, это лучший вечер, который когда-либо переживал в футболе», – сказал Маскерано.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» – «ПСЖ» завершился со счетом 6:1. В первой встрече сильнее были парижане – 4:0.

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