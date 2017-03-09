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    Маскерано признал фол на Ди Марии

    Защитник «Барселоны» Хавьер Маскерано признал нарушение правил, которое он совершил на форварде «ПСЖ» Анхеле Ди Марии в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Напомним, что фол произошел на 85-й минуте встречи, когда аргентинец выходил один на один с вратарем каталонцев.

    «Конечно же, я нарушал правила на Ди Марии, но мы смогли обыграть «ПСЖ» не из-за этого момента. Пожалуй, это лучший вечер, который когда-либо переживал в футболе», – сказал Маскерано.

    Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» – «ПСЖ» завершился со счетом 6:1. В первой встрече сильнее были парижане – 4:0.

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    Источник: Marca

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    09.03.2017 10:33
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    Комментарии48
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      Рейтинг: +10

      madrid__9530 10 марта 2017, 09:28

      Да там вообще не было пенальти,и первого и второго.Как можно давать давать пенальти Суаресу который только и делал симуляции весь матч????Как???Как можно дать пенальти если футболист еще до входа в штрафную потерял равновесие поскользнувшись и уже слетел с катушек в штрафной а Неймар специально пошел на него????В общем судью на мыло

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      Рейтинг: +10

      Pavluha210 10 марта 2017, 08:50

      Если бы поставил пенальти, то пришлось бы удалять маскерано, а этого явно он делать не хотел.

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      Рейтинг: +4845

      neveldomha 9 марта 2017, 23:41

      Стыдно в этой победе то, что ее приходится оправдывать.

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      Рейтинг: +617

      nelez 9 марта 2017, 23:17

      Ребята эти пенальти не были сомнительными а подаренными. УЕФА наказал Айтекина. В течении года не будет судить евро матчи , рейтинг снижен. А карман переполнен.6 ой гол даже был с оффсайда. Пенальти на 85 ой минуте в ворота барсы не назначен. Так что барса в 4/1 финале будет представлять ПСЖ.
      И еще , барселонцам не стоит радоваться . В 4/1 финале они попадут или на баварии или на аварии(РЕАЛУ)

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      Рейтинг: +10

      madrid__9530 > nelez 10 марта 2017, 09:29

      Дай Бог,что попадут на Реал!Очень на это надеюсь.

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      Рейтинг: +30

      greedytoski 9 марта 2017, 15:48

      когда мы начинаем говорить что тот или другой пенальти "спорный" то это как правило когда мы лично были против этого пенальти. при этом, положа руку на сердце или там скажем под страхом смерти мы точно не сможем утверждать что нарушения на 100% не было. еще раз, если пенальти признается большинством как "спорный" то это не должно автоматически означать что нарушения не было. "спорный" в том числе означает что оно вполне могло и быть. конечно, зная суареша мы сразу "уверены" что он типа свалился сам. но давайте честно - а если бы так упал тот на кого никто никогда бы и не подумал ? я думаю и никаких особо споров и не возникло бы. я так на повторах видел что 1. защитник наседал сзади 2. касание было и ноги вполне могли заплестись. 3. и да, суарешу не надо было стараться во что бы то ни стало устоять на ногах.

      так что как говориться х**вому танцору всегда яйца мешают - псж должен был реализовать хоть один из двух выходов один на один, а не пенять тут щас на судью и на весь мир что их сливали.

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      Рейтинг: +10

      madrid__9530 9 марта 2017, 15:30

      Два сомнительных пенальти,два!!!Наверное некоторые поймут в чей огород камни,жить то с совестью им самим)

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      Рейтинг: +10

      madrid__9530 9 марта 2017, 15:28

      Эх Маскерано Маскерано,вроде футболист хороший,а смелость куда подевалась в тот момент ?А ведь Ди Мария не симулянт,в общем,браво судья,браво!Кто нибудь видел с чем судья покидал стадион?)

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      Рейтинг: -92

      Raxor 9 марта 2017, 14:30

      да барсу вытащили, причем откровенно показывая это! два очень сомнительных пенальти, в первом неймар споткнулся об лежачего, во втором и вовсе симуляция, вторую желтую надо было дать луису. да еще и 5 минут добавил, где это было видано, чтоб немецкий судья столько добавлял. в недавнем матче баварии, когда судья добавил 4 минуты и бавария забила на последней, на баварцев весь мир ополчился (конечно, статус матча другой, но все же) Ну и само собой псж сыграли как мешки

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      Рейтинг: +617

      nelez > Raxor 9 марта 2017, 23:19

      Чек на 5 лимонов.

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      Рейтинг: +28

      Seven 115 9 марта 2017, 13:56

      БАРСА ЧЕМПИОН!

      -1
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      Рейтинг: +46

      Черемшанец 9 марта 2017, 13:52

      пятку задел, но уже после удара, Ди Мария конечно выдал шедевры в первой игре, и сам же загубил более простые эпизоды во второй!! вбегая в штрафную, мог в любой момент покатить мяч влево на пустые ворота!! там набегал Кавани, и все было бы решено!! но он решил ударить, мяч свалился и еще маскерано задел пятку!! судья был слишком далеко от эпизода что б увидеть это касание, да и момент был упущен!

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