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    Руи Витория: «Пропустили, но играли симпатично»

    Главный тренер «Бенфики» Руи Витория отметил плохую реализацию голевых моментов своей командой в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии», что и привело к поражению.

    «Мы не лучшим образом начали матч, пропустили быстрый гол, но затем играли симпатично – до тех пор, пока не позволили сопернику забить два гола за короткий промежуток времени. Все видели, что матч неплохо складывался для нас, и мы могли пройти дальше. У нас были моменты, но мы не реализовали их. Дальше все стало гораздо сложнее», – сказал специалист после матча.

    Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Боруссия» Дортмунд – «Бенфика» закончился со счетом 4:0. В первой встрече сильнее были португальцы – 1:0.

    Источник: УЕФА

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    09.03.2017 07:04
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