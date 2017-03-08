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  • Бутенко: «В России критикуют Егорова, но судейство в Англии – это вообще ужас!»

Бутенко: «В России критикуют Егорова, но судейство в Англии – это вообще ужас!»

8 марта 2017, 13:21
5

Председатель судейского комитета РФС Андрей Бутенко высказал мнение о критике в адрес арбитра Александра Егорова, который работал на матче ЦСКА«Зенит» (0:0). Также Бутенко прокомментировал слова Валерия Карпина о том, что в Европе не судят так, как в России.

«Егоров выбрал тактику, опережающую какие-либо конфликтные ситуации, то есть в какой-то степени перестраховался. Поэтому и его свистки воспринимались как анахронизм открытому футболу. Я не оправдываю арбитра — да, это так. Понимая статус игры, он не давал искре превратиться в пламя, и это тоже очень важно. Арбитр понимает, какой внутри пульс. Допустим, за что Вернблум получил первую карточку? За то, что прибежал и начал разбираться с Гарсией.

Если тренеры и руководители ЦСКА имеют право обсуждать работу арбитра, то я имею право обсуждать тактику команды? Они играли от обороны и абсолютно не хотели раскрываться, поскольку понимали, что по игровому потенциалу и индивидуальной силе каждого футболиста «Зенита» их команда проигрывает. Так что тактика была выбрана — тушить игру.

Говорят, что за рубежом судят по-другому. Ну, если бы я вам показал подборки английского чемпионата, то это ужас. То, что творят англичане, — это же вообще ужас! Поверьте мне. И я показывал нарезку нашим арбитрам. Но Карпин говорит о другом. Наверное, он имеет в виду то, что нужно поддерживать дух игры, атмосферу, создавать определенную интригу. По поводу предположений о том, что наши судьи сбивают темп, могу сказать, что темп игры в нашем чемпионате действительно ниже, чем в некоторых других чемпионатах. Я не буду противостоять такой критике — и это есть тоже», — сказал Бутенко.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига ЦСКА Зенит Егоров Александр
Комментарии (5)
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ijgjr
1488968755
а вы что их опередить хочете -тоже своего рода борьба -конечно а чем мы хуже их -запад нам всегда эталоном был - тем более Англия
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Garrincha58
1488977448
отличная отмазка Бутенка если у них так все х...во так у нас не очень еще уевей
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Arrow10
1488980333
ахахахах, естественно ужас там-то судить умеют
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Gullit 76
1488987166
Бутенко"да мы говно,но и в Англии не лучше"(Автобиография)
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