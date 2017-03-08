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    Кастро назвал «Боруссию» фаворитом в матче с «Бенфикой»

    Полузащитник дортмундской «Боруссии» Гонсало Кастро назвал свою команду фаворитом в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Бенфикой».

    «Уверен, что мы фавориты в предстоящем матче против «Бенфики». Все видели в первой встрече, что «Боруссия» смотрелась лучше, хотя не забила. Теперь мы должны быть осторожны, чтобы не пропустить у себя дома, чтобы не усложнить себе жизнь.

    Мы понимаем значимость морального настроя, который очень важен в таких играх. Мы хорошо подготовлены, особенно если посмотреть на наши предыдущие результаты.

    Ройс? Очень жаль потерять Марко снова. Он является для нас ключевым игроком, который был капитаном в последней игре. Тем не менее у нас достаточно хороших игроков, а также есть молодежь, которая сделает все возможное, чтобы помочь нам», – приводит слова Кастро L'Equipe.

    Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Боруссия» – «Бенфика» состоится в среду, 8 марта, в 22:45 по московскому времени. Первая встреча закончилась со счетом 0:1.

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.03.2017 11:42
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