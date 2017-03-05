Ройс из-за травмы выбыл из строя до апреля и не поможет «Боруссии» в ответном матче ЛЧ против «Бенфики»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марко Ройс из-за травмы бедра не поможет немецкому клубу до апреля, сообщает пресс-служба команды. Напомним, 27-летний футболист получил повреждение в матче 23-го тура Бундеслиги против «Байера» (6:2), покинув поле уже в первом тайме.

Таким образом, полузащитник пропустит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Бенфики», который пройдет 8 марта. Первая игра завершилась победой португальского клуба со счетом 1:0.

Напомним, Ройс выступает за «Боруссию» с 2012 года. В нынешнем сезоне немец провел за «шмелей» в рамках чемпионата Германии 11 матчей, в которых забил два гола и сделал четыре результативные передачи.