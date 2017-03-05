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    Ройс из-за травмы выбыл из строя до апреля и не поможет «Боруссии» в ответном матче ЛЧ против «Бенфики»

    Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марко Ройс из-за травмы бедра не поможет немецкому клубу до апреля, сообщает пресс-служба команды. Напомним, 27-летний футболист получил повреждение в матче 23-го тура Бундеслиги против «Байера» (6:2), покинув поле уже в первом тайме.

    Таким образом, полузащитник пропустит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Бенфики», который пройдет 8 марта. Первая игра завершилась победой португальского клуба со счетом 1:0.

    Напомним, Ройс выступает за «Боруссию» с 2012 года. В нынешнем сезоне немец провел за «шмелей» в рамках чемпионата Германии 11 матчей, в которых забил два гола и сделал четыре результативные передачи.

    Источник: Twitter

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    05.03.2017 17:04
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 5 марта 2017, 22:40

      Жаль,но должны справиться и без него.

      0
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      Рейтинг: +4270

      mutabor0992 5 марта 2017, 17:52

      Байер так грубо играл,что не удивительно...Могли еще больше игроков переломать.

      0
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      Рейтинг: +4270

      mutabor0992 5 марта 2017, 17:42

      Опять 25...

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      Рейтинг: +120

      agil 5 марта 2017, 17:38

      если бы ты не был хрустальным......тебе бы цены не было Ройс!!!!!!!

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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 5 марта 2017, 17:29

      Ничего нового. В лазарате постоянно. Португальцев и без него проходить надо. Не очень большая потеря, если все будут в ударе. А так конечно здоровья, да и меньше месяца или месяц это не так много, некоторые и на 0,5 года и на целый сезон вылетают.

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      Рейтинг: +315

      maksspartak 5 марта 2017, 17:26

      Блин не очень приятно (((

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      Рейтинг: +3254

      David_Fio 5 марта 2017, 17:20

      Выздоравливай, Марко! Все равно ты лучший на своей позиции!

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