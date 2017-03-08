Левандовски и Мбаппе заинтересовали скаутов «МЮ»

В ближайшее летнее трансферное окно «Манчестер Юнайтед» планирует приобрести у «Баварии» нападающего Роберта Левандовски, сообщает The Sun. Известно, что ранее английский клуб проявлял заинтересованность в Антуане Гризманне, но тот принял решение остаться в «Атлетико». Еще один вариант замены ему является форвард «Монако» Килиан Мбаппе.

В текущем сезоне Роберт Левандовски сыграл в 35 матчах со своей командой во всех турнирах, забил 31 гол и сделал семь результативных передач. Килиан Мбаппе провел 29 матчей, в которых отметился 15 голами и 10 результативными передачами.