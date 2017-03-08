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    Матюиди: «ПСЖ» показал отличную игру дома и хотим это повторить»

    Полузащитник «ПСЖ» Блейз Матюиди пообещал, что его команда будет играть в свой футбол в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Барселоной», который состоится на стадионе «Камп Ноу».

    «Мы никого не боимся и собираемся играть в свой футбол. Разумеется, мы в курсе, насколько хорош Месси, а также вся команда «Барселоны». Однако мы показали отличную игру дома и хотим это повторить.

    «Барселона» – это команда, которой нужно владеть мячом. Когда она перестраивается на игру в три защитника, это означает, что она насыщают среднюю линию, где как раз больше контролирует мяч. Да, так они рискуют, но это оправдывает себя», – сказал Матюиди.

    Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» – «ПСЖ» пройдет в среду, 8 марта, в 22:45 по московскому времени. Первая встреча завершилась со счетом 0:4.

    Источник: УЕФА

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    08.03.2017 08:16
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