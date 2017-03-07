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    «Арсенал» постарается сделать чудо в ответном матче 1/8 финала ЛЧ с «Баварией»

    Во вторник состоится ответный поединок 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором «Арсенал» на «Эмирейтс» примет «Баварию».

    Первый матч между командами закончился крупной победой мюнхенцев со счетом 5:1. Таким образом, для прохода в следующую стадию турнира «канонирам» необходимо будет совершить футбольное чудо.

    «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию игры «Арсенал» – «Бавария». Начало в 22:45 по московскому времени, не пропустите!

    Ставьте на матчи в конкурсе прогнозов и выигрывайте крутые призы

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.03.2017 22:28
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +213

      NEMETSRUS 8 марта 2017, 00:39

      Да сделал одинаковый разгромный счет в обеих матчах :-)

      0
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      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 8 марта 2017, 00:37

      Чуда не произошло

      0
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      Рейтинг: +379

      Футболозавр Рекс 8 марта 2017, 00:36

      Два раза разгромно всосать Баварии не такое уж и чудо. Так и Спартак делал.

      0
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      Рейтинг: +156

      Пиво без газа 8 марта 2017, 00:32

      дрова ещё те

      0
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      Рейтинг: +4934

      polt 8 марта 2017, 00:26

      и сделал...

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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 8 марта 2017, 00:07

      Ага, Штирлиц упал с шестого этажа, но Чудом зацепился за третий....

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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 7 марта 2017, 22:39

      Удачи!

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      Рейтинг: +154

      Azenkur 7 марта 2017, 18:57

      Увы, но 2-1, ну максимум 3-1 в пользу Арсенала, это сейчас предел команды.

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      Рейтинг: +140

      Armagiddon 7 марта 2017, 14:34

      Без шансов!!! Реально. Тут даже если бы Бавария в 9 играла бы все равно с натяжкой верилось бы. Надо друзья сразу было решать эти проблемы, а не ждать 5 мячей в свои ворота. Тогда и чудес не надо было делать бы!!!! Болельщики Арсенала, Друзья удачи вам!!!! Я вон с Локо уже 10 лет живу на валидоле

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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan > Armagiddon 8 марта 2017, 00:22

      Настоятельно рекомендую, заменить валидол на 94-граммовую стопочку вкусной холодной водочки, да под свой домашний солёненький огурчик...Локомотив достоин держать Кубок РФПЛ -2017.... Эх, как Волга Тверь в 195.... (на медали год затёрся...) Удачи! С ув.

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      Рейтинг: +2636

      Andrering87 7 марта 2017, 13:26

      При всём уважении к Арсеналу тут без шансов....

      -1
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