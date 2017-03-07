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  • «Арсенал» постарается сделать чудо в ответном матче 1/8 финала ЛЧ с «Баварией»

«Арсенал» постарается сделать чудо в ответном матче 1/8 финала ЛЧ с «Баварией»

7 марта 2017, 22:28
26

Во вторник состоится ответный поединок 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором «Арсенал» на «Эмирейтс» примет «Баварию».

Первый матч между командами закончился крупной победой мюнхенцев со счетом 5:1. Таким образом, для прохода в следующую стадию турнира «канонирам» необходимо будет совершить футбольное чудо.

«Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию игры «Арсенал» – «Бавария». Начало в 22:45 по московскому времени, не пропустите!

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Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Арсенал Бавария
Комментарии (26)
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Pro100Kid
1488867173
Чудо совершат вряд ли,но выиграть у Баварии в сегодняшнем матче могут.
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Zeff
1488867273
Проиграть со счётом 0:6?
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Raider26
1488867490
Нет, ничего не совершат.
Ответить
Platon Faustov
1488871927
Бавария на выезде в лч играет скромнее чем дома. Поэтому возможно 1-1, 1-2, 2-1.
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nemolod
1488873075
С немецким командами чудес не бывает,их можно обыгрывать только,когда оказывается более сильный соперник!
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serppion
1488876847
Чудо - большая редкость. Потому оно и чудо. А таких чудес с Баварией, да еще на заказ, вообще не бывает.
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zloy_broker
1488877693
Если только Ростов переоденется в футболки Арсенала))
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Den Bull
1488878146
Можно и не пытаться уже.
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Andrering87
1488882384
При всём уважении к Арсеналу тут без шансов....
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Armagiddon
1488886444
Без шансов!!! Реально. Тут даже если бы Бавария в 9 играла бы все равно с натяжкой верилось бы. Надо друзья сразу было решать эти проблемы, а не ждать 5 мячей в свои ворота. Тогда и чудес не надо было делать бы!!!! Болельщики Арсенала, Друзья удачи вам!!!! Я вон с Локо уже 10 лет живу на валидоле
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