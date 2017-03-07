«Арсенал» постарается сделать чудо в ответном матче 1/8 финала ЛЧ с «Баварией»

Во вторник состоится ответный поединок 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором «Арсенал» на «Эмирейтс» примет «Баварию».

Первый матч между командами закончился крупной победой мюнхенцев со счетом 5:1. Таким образом, для прохода в следующую стадию турнира «канонирам» необходимо будет совершить футбольное чудо.

«Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию игры «Арсенал» – «Бавария». Начало в 22:45 по московскому времени, не пропустите!

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