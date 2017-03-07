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Канчельскис не видит отличий между ЦСКА Слуцкого и Гончаренко

7 марта 2017, 08:24
8

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис поделился наблюдениями от просмотра матча 18-го тура РФПЛ между ЦСКА и «Зенитом» (0:0). Канчельскис подчеркнул, что от такой игры болельщикам было тяжело получить удовольствие.

«Когда идет такой футбол, тяжело получать эстетическое удовольствие. Никто не хотел проигрывать, в результате чего получился осторожный и неинтересный матч. Играли два претендента на чемпионство, не желавших терять очки, никто не хотел рисковать. Не было ни голевых моментов, ни ударов в створ ворот.

Пока глобальных отличий между ЦСКА Слуцкого и Гончаренко не вижу. Да, есть изменение схемы на три центральных защитника, на скамейке запасных оказался Игнашевич, но качество игры то же. Посмотрим этой весной, что придумал Гончаренко. Что касается «Зенита», виден определенный дисбаланс – возможно, не отошли от вылета из Лиги Европы. Ходят слухи о конфликте между тренером и командой, но трудно оценивать, насколько серьезны противоречия. В любом случае «Зенит» по составу остается претендентом на золото, способным отыграть пять очков отставания у «Спартака», – сказал Канчельскис.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Зенит ЦСКА Канчельскис Андрей
Комментарии (8)
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Bivaliy67
1488866021
Если бы у ЦСКА в нападении был Думбия или хотя бы Муса, думаю, и игра была бы другая...
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bset
1488866362
Может стоит хотя бы пару месяцев посмотреть? А в идеале до конца сезона. По сути идет сравнение 7 с лишним лет и одного матча. Бред же
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gak71
1488866929
Какие исполнители такая и игра - прагматичная, может раскрутится, а может и нет.
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Футурист
1488878302
я тоже не увидел отличий! как была боязливая , осторожная игра с автобусом в своей штрафной, так и осталось
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Lester84
1488879781
А я вижу - судя по предсезонке и матчу с Зенитом, что стали меньше пропускать. И наконец-то стали выводить из состава главного привоза Игнашевича. Без обид, игрок хороший, но его время уже прошло . С нынешним подбором игроков глупо ждать фееричной атакующей игры. Скорее для положительных результатов больше подойдет Бердыев-стайл. Игра коней становится очень похожа на игру Ростова
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