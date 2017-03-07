Канчельскис не видит отличий между ЦСКА Слуцкого и Гончаренко

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис поделился наблюдениями от просмотра матча 18-го тура РФПЛ между ЦСКА и «Зенитом» (0:0). Канчельскис подчеркнул, что от такой игры болельщикам было тяжело получить удовольствие.

«Когда идет такой футбол, тяжело получать эстетическое удовольствие. Никто не хотел проигрывать, в результате чего получился осторожный и неинтересный матч. Играли два претендента на чемпионство, не желавших терять очки, никто не хотел рисковать. Не было ни голевых моментов, ни ударов в створ ворот.

Пока глобальных отличий между ЦСКА Слуцкого и Гончаренко не вижу. Да, есть изменение схемы на три центральных защитника, на скамейке запасных оказался Игнашевич, но качество игры то же. Посмотрим этой весной, что придумал Гончаренко. Что касается «Зенита», виден определенный дисбаланс – возможно, не отошли от вылета из Лиги Европы. Ходят слухи о конфликте между тренером и командой, но трудно оценивать, насколько серьезны противоречия. В любом случае «Зенит» по составу остается претендентом на золото, способным отыграть пять очков отставания у «Спартака», – сказал Канчельскис.