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    Канчельскис не видит отличий между ЦСКА Слуцкого и Гончаренко

    Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис поделился наблюдениями от просмотра матча 18-го тура РФПЛ между ЦСКА и «Зенитом» (0:0). Канчельскис подчеркнул, что от такой игры болельщикам было тяжело получить удовольствие.

    «Когда идет такой футбол, тяжело получать эстетическое удовольствие. Никто не хотел проигрывать, в результате чего получился осторожный и неинтересный матч. Играли два претендента на чемпионство, не желавших терять очки, никто не хотел рисковать. Не было ни голевых моментов, ни ударов в створ ворот.

    Пока глобальных отличий между ЦСКА Слуцкого и Гончаренко не вижу. Да, есть изменение схемы на три центральных защитника, на скамейке запасных оказался Игнашевич, но качество игры то же. Посмотрим этой весной, что придумал Гончаренко. Что касается «Зенита», виден определенный дисбаланс – возможно, не отошли от вылета из Лиги Европы. Ходят слухи о конфликте между тренером и командой, но трудно оценивать, насколько серьезны противоречия. В любом случае «Зенит» по составу остается претендентом на золото, способным отыграть пять очков отставания у «Спартака», – сказал Канчельскис.

    Источник: Известия

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    07.03.2017 08:24
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +5490

      Lester84 7 марта 2017, 12:43

      А я вижу - судя по предсезонке и матчу с Зенитом, что стали меньше пропускать. И наконец-то стали выводить из состава главного привоза Игнашевича. Без обид, игрок хороший, но его время уже прошло .

      С нынешним подбором игроков глупо ждать фееричной атакующей игры. Скорее для положительных результатов больше подойдет Бердыев-стайл. Игра коней становится очень похожа на игру Ростова

      0
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      Рейтинг: +180

      Футурист 7 марта 2017, 12:18

      я тоже не увидел отличий! как была боязливая , осторожная игра с автобусом в своей штрафной, так и осталось

      0
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      Рейтинг: +73

      gak71 7 марта 2017, 09:08

      Какие исполнители такая и игра - прагматичная, может раскрутится, а может и нет.

      2
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      ...
      Рейтинг: +112

      Boniel+ > gak71 7 марта 2017, 10:42

      Всё верно!Исполнители настолько бездарные,что поражает отношение к ним руководство команды.Ну не умеют эти Ионовы,Головины,Дзагоевы играть в футбол и зачем их держать,платить деньги и мучить болельщиков.КПД этих людей на поле нулевой и,зачем их ставить?Трусливая политика в футболе не спасала никого.Смелее и вперед!!!

      -1
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      Рейтинг: +628

      kanav67 > Boniel+ 7 марта 2017, 11:34

      Тебе для заметки. Дзагоев и Головин - реальные игроки стартового состава сб.России. Дело в том, что неприязнь к клубу- сопернику делает большинство посетителей этого сайта мягко говоря, не понимающими в футболе.

      1
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      Рейтинг: +2386

      shurik45 > Boniel+ 7 марта 2017, 21:47

      Про Ионова согласен. В остальном главный тренер разберется .

      0
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      Рейтинг: +24996

      bset 7 марта 2017, 08:59

      Может стоит хотя бы пару месяцев посмотреть? А в идеале до конца сезона. По сути идет сравнение 7 с лишним лет и одного матча. Бред же

      1
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      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 7 марта 2017, 08:53

      Если бы у ЦСКА в нападении был Думбия или хотя бы Муса, думаю, и игра была бы другая...

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