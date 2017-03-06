Дракслер: «ПСЖ» не стоит отсиживаться в обороне в ответной игре с «Барселоной»

Полузащитник «ПСЖ» Юлиан Дракслер высказал мнение насчет ответного матча с «Барселоной» в 1/8 финала Лиги чемпионов. По словам игрока, парижанам на поле сине-гранатовых нужно попробовать не только отсиживаться в обороне, но и атаковать.

Напомним, что в первой игре подопечные Унаи Эмери нанесли каталонской команде разгромное поражение (4:0).

«Подобный счет вынуждает команду готовиться к ответному поединку с определенными коррективами. Однако в этом и состоит специфика Лиги чемпионов. Здесь никогда не угадаешь, что может произойти. Да, нам удалось добыть крупную победу, но мы в курсе силы «Барселоны». Для «ПСЖ» будет важно не только обороняться, но и атаковать», – сказал Дракслер.

Встреча «Барселона» – «ПСЖ» состоится в среду, 8 марта, в столице Каталонии. Начало – в 22:45 по московскому времени.