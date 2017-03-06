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    Дракслер: «ПСЖ» не стоит отсиживаться в обороне в ответной игре с «Барселоной»

    Полузащитник «ПСЖ» Юлиан Дракслер высказал мнение насчет ответного матча с «Барселоной» в 1/8 финала Лиги чемпионов. По словам игрока, парижанам на поле сине-гранатовых нужно попробовать не только отсиживаться в обороне, но и атаковать.

    Напомним, что в первой игре подопечные Унаи Эмери нанесли каталонской команде разгромное поражение (4:0).

    «Подобный счет вынуждает команду готовиться к ответному поединку с определенными коррективами. Однако в этом и состоит специфика Лиги чемпионов. Здесь никогда не угадаешь, что может произойти. Да, нам удалось добыть крупную победу, но мы в курсе силы «Барселоны». Для «ПСЖ» будет важно не только обороняться, но и атаковать», – сказал Дракслер.

    Встреча «Барселона» – «ПСЖ» состоится в среду, 8 марта, в столице Каталонии. Начало – в 22:45 по московскому времени.

    Источник: ФК «ПСЖ»

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    06.03.2017 14:13
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +789

      Jenea83 6 марта 2017, 17:49

      Псж меня очень удивил в первой игре. Хоть я и болею всю жизнь за Барсу в Париже все было по делу. И если они хотят пройти дальше то им надо так же играть как и в первом матче. Забить гол, а потом играть по счету.

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      Рейтинг: +376

      FCSM#REDWHITE# 6 марта 2017, 16:05

      Не будит так заставят не переживай))

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