Дракслер: «ПСЖ» не стоит отсиживаться в обороне в ответной игре с «Барселоной»

Псж меня очень удивил в первой игре. Хоть я и болею всю жизнь за Барсу в Париже все было по делу. И если они хотят пройти дальше то им надо так же играть как и в первом матче. Забить гол, а потом играть по счету.
Полузащитник «ПСЖ» Юлиан Дракслер высказал мнение насчет ответного матча с «Барселоной» в 1/8 финала Лиги чемпионов. По словам игрока, парижанам на поле сине-гранатовых нужно попробовать не только отсиживаться в обороне, но и атаковать.
Напомним, что в первой игре подопечные Унаи Эмери нанесли каталонской команде разгромное поражение (4:0).
«Подобный счет вынуждает команду готовиться к ответному поединку с определенными коррективами. Однако в этом и состоит специфика Лиги чемпионов. Здесь никогда не угадаешь, что может произойти. Да, нам удалось добыть крупную победу, но мы в курсе силы «Барселоны». Для «ПСЖ» будет важно не только обороняться, но и атаковать», – сказал Дракслер.
Встреча «Барселона» – «ПСЖ» состоится в среду, 8 марта, в столице Каталонии. Начало – в 22:45 по московскому времени.