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    Каррера: «Адриано поцеловал эмблему «Спартака»? Я рад»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера после ничьей с «Краснодаром» в матче 18-го тура РФПЛ поделился мнением об эпизоде с голом Луиса Адриано, который отпраздновал взятие ворот «быков» поцелуем эмблемы красно-белых. Также итальянский специалист поблагодарил болельщиков, которые приехали в Краснодар поддержать команду.

    – После забитого мяча Луис Адриано поцеловал ромбик.

    – Я рад этому.

    – В «Краснодар» приехали 15 тысяч болельщиков «Спартака». В «Ювентусе» бывало что-то подобное?

    – Я не буду сравнивать. Просто скажу, что благодарен фанатам за этот выезд. Мы сделаем все, чтобы добиться цели.

    Напомним, что после 18-ти туров чемпионата России «Спартак» лидирует в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя на пять очков.

    Источник: Чемпионат.ком

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    06.03.2017 01:36
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 6 марта 2017, 11:38

      Каррере абсолютно все равно кто что кому целует во время матча.. Он прагматик- сейчас здесь добиться чемпионства, заявить о себе, уйти в европу на хорошее предложение...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1639

      Psih86 6 марта 2017, 10:27

      А где интервью самого футболиста с фразами-я всегда любил спартак и мечтал за него играть...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 6 марта 2017, 10:17

      Андриано сказал же-что чувствует себя спартаковцем.Так и должно быть.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6305

      Добрый Бобер 6 марта 2017, 08:53

      Надеюсь Адриано будет целовать ромбик в каждом матче, в котором будет участвовать.

      3
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      ...
      Рейтинг: +6305

      Добрый Бобер > klifS 8 марта 2017, 16:34

      Думаю, по два хватит.

      0
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      Рейтинг: +213

      NEMETSRUS 6 марта 2017, 08:06

      ЖОПАЛИЗ

      -1
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      Рейтинг: +2119

      OldenVad > NEMETSRUS 6 марта 2017, 08:31

      эмоции

      0
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty > NEMETSRUS 6 марта 2017, 10:18

      А ты не думал, что Спартак оказался тем клубом, который предоставил ему возможность доказать всем, что ему пока рано бутсы вешать? Вот на эмоциях и выдал), хотя я и сам был приятно удивлён

      1
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      Рейтинг: +1775

      VGreen > filosof sparty 6 марта 2017, 11:33

      а почему приятно удивляться то? перейдет в другой клуб - будет целовать его эмблему.

      0
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      Рейтинг: +175

      Freux 6 марта 2017, 05:54

      надеюсь,что чаще будет забивать

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      Рейтинг: +169

      Cuervo 6 марта 2017, 05:28

      Андриано красавец

      2
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