Каррера: «Адриано поцеловал эмблему «Спартака»? Я рад»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера после ничьей с «Краснодаром» в матче 18-го тура РФПЛ поделился мнением об эпизоде с голом Луиса Адриано, который отпраздновал взятие ворот «быков» поцелуем эмблемы красно-белых. Также итальянский специалист поблагодарил болельщиков, которые приехали в Краснодар поддержать команду.

– После забитого мяча Луис Адриано поцеловал ромбик.

– Я рад этому.

– В «Краснодар» приехали 15 тысяч болельщиков «Спартака». В «Ювентусе» бывало что-то подобное?

– Я не буду сравнивать. Просто скажу, что благодарен фанатам за этот выезд. Мы сделаем все, чтобы добиться цели.

Напомним, что после 18-ти туров чемпионата России «Спартак» лидирует в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя на пять очков.