Монтелла: «Милан» хочет финишировать в еврокубковой зоне»

Главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла прокомментировал результат встречи 27-го тура с «Кьево» (3:1) и поделился целями на остаток сезона.

«Игра была непростой, особенно после того, как соперник сравнял счет, но у нас получилось контролировать игру. Мы хорошо начали и сумели доиграть в таком ключе до финального свистка. Мы знали, в каком моменте надо начинать атаку, а такое умение — признак опытной команды. Деулофеу и Окампос сыграли хорошо. Сусо? Он чувствовал усталость еще до начала матча.

С понедельника мы начинаем усиленную подготовку к матчу с «Ювентусом» в пятницу. Мы хотим завершить сезон в еврокубковой зоне», — сказал итальянец.

Миланский клуб занимает шестую строчку в турнирной таблице Серии А.