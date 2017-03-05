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    Монтелла: «Милан» хочет финишировать в еврокубковой зоне»

    Главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла прокомментировал результат встречи 27-го тура с «Кьево» (3:1) и поделился целями на остаток сезона.

    «Игра была непростой, особенно после того, как соперник сравнял счет, но у нас получилось контролировать игру. Мы хорошо начали и сумели доиграть в таком ключе до финального свистка. Мы знали, в каком моменте надо начинать атаку, а такое умение — признак опытной команды. Деулофеу и Окампос сыграли хорошо. Сусо? Он чувствовал усталость еще до начала матча.

    С понедельника мы начинаем усиленную подготовку к матчу с «Ювентусом» в пятницу. Мы хотим завершить сезон в еврокубковой зоне», — сказал итальянец.

    Миланский клуб занимает шестую строчку в турнирной таблице Серии А.

    Источник: Calciomercato

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    05.03.2017 01:41
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 6 марта 2017, 00:27

      Который год Милан хочет и хочет...

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