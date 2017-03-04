Молло: «Ждал матча с ЦСКА три месяца»

Полузащитник «Зенита» Йоан Молло прокомментировал результат встречи 18-го тура чемпионата России с ЦСКА (0:0).

«Я ждал этого матча три месяца. Мне дали 10 минут. Я старался показать что могу. Надеюсь, что буду играть больше.

Когда у ЦСКА был удален футболист, нам не хватило агрессии, одного гола. Играя со счетом 0:0 тяжеловато бороться за первое место. Но у нас много мотивации для побед. В следующем матче нам очень нужно выиграть.