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    Молло: «Ждал матча с ЦСКА три месяца»

    Полузащитник «Зенита» Йоан Молло прокомментировал результат встречи 18-го тура чемпионата России с ЦСКА (0:0).

    «Я ждал этого матча три месяца. Мне дали 10 минут. Я старался показать что могу. Надеюсь, что буду играть больше.

    Когда у ЦСКА был удален футболист, нам не хватило агрессии, одного гола. Играя со счетом 0:0 тяжеловато бороться за первое место. Но у нас много мотивации для побед. В следующем матче нам очень нужно выиграть.

    Завтрашний матч «Краснодар»«Спартак»? Если они тоже сыграют вничью, то я не расстроюсь», — сказал дебютант РФПЛ.
    Молло стал игроком петербургского клуба в январе. «Крылья Советов» заработали на сделке 3 миллиона евро.
    Матч «Краснодар» — «Спартак» состоится завтра в 16:30 по московскому времени.

    Источник: Чемпионат.ком

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    04.03.2017 19:45
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 4 марта 2017, 19:58

      дурак ты Молл играл бы в Самаре и горя не знал а тут с русскими бездарными паспортистами ничего тебе не светит не понятно для чего тебя брали если только Крыльям помочь деньгами

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      Рейтинг: +639

      MrVanes-Zenit 4 марта 2017, 19:57

      Неплохо вышел

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