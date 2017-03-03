ФИФА планирует использовать систему видеоповторов на Кубке конфедераций-2017 и ЧМ-2018

ФИФА планирует использовать на матчах Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018 систему видеоповторов. С данным заявлением выступил президент организации Джанни Инфантино.

Ранее сообщалось, что ФИФА довольна ходом подготовки России к проведению данных турниров.

Напомним, Кубок конфедераций пройдет в Казани, Сочи, Москве и Санкт-Петербурге с 17 июня по 2 июля 2017 года. Чемпионат мира-2018 состоится через год с 14 июня по 15 июля и будет проведен на 12 стадионах в 11 городах России.