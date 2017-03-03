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    ФИФА планирует использовать систему видеоповторов на Кубке конфедераций-2017 и ЧМ-2018

    ФИФА планирует использовать на матчах Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018 систему видеоповторов. С данным заявлением выступил президент организации Джанни Инфантино.

    Ранее сообщалось, что ФИФА довольна ходом подготовки России к проведению данных турниров.

    Напомним, Кубок конфедераций пройдет в Казани, Сочи, Москве и Санкт-Петербурге с 17 июня по 2 июля 2017 года. Чемпионат мира-2018 состоится через год с 14 июня по 15 июля и будет проведен на 12 стадионах в 11 городах России.

    Источник: Twitter

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    03.03.2017 21:40
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +268

      BorisoW 3 марта 2017, 23:25

      Ну если как в тенисе и волейболе,а то матч из повторов состоять будет...

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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 3 марта 2017, 22:22

      Это самое правильное решение в футболе, с момента появления видеотрансляций. Очень обидно проиграть, когда все видели и уверены в нарушении или взятии ворот, а судья которому перевели бабульки из системы ставок в этот момент -моргнул. А кому морг в охота????

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      Рейтинг: +46

      Черемшанец 3 марта 2017, 21:52

      отлично видеповторы очень нужны!!

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