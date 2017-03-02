ФИФА удовлетворена прогрессом подготовки России к Кубку конфедераций-2017 и ЧМ-2018

Директор департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит после визита в Москву заявил, что организация довольна прогрессом в подготовке России к принятию Кубка конфедераций-2017 и чемпионату мира-2018.

«В целом, мы удовлетворены прогрессом подготовки к Кубку конфедераций и чемпионату мира, хотя, есть, над чем поработать, поэтому мы организовали этот визит.

Мы удовлетворены мероприятиями, которые проводят органы власти в РФ, есть контакты в этой области и с УЕФА, а также органами власти во Франции, которая недавно провела чемпионат Европы.

В России существует программа подготовки паспорта болельщика. Мы доверяем органам власти РФ, мы считаем, что Кубок конференции и чемпионат мира – праздник для болельщиков. Тут не должно быть места для негативных явлений», – сказал Смит.

Напомним, Кубок конфедераций пройдет в Казани, Сочи, Москве и Санкт-Петербурге с 17 июня по 2 июля 2017 года. Чемпионат мира-2018 состоится через год с 14 июня по 15 июля и будет проведен на 12 стадионах в 11 городах России.