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    ФИФА удовлетворена прогрессом подготовки России к Кубку конфедераций-2017 и ЧМ-2018

    Директор департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит после визита в Москву заявил, что организация довольна прогрессом в подготовке России к принятию Кубка конфедераций-2017 и чемпионату мира-2018.

    «В целом, мы удовлетворены прогрессом подготовки к Кубку конфедераций и чемпионату мира, хотя, есть, над чем поработать, поэтому мы организовали этот визит.

    Мы удовлетворены мероприятиями, которые проводят органы власти в РФ, есть контакты в этой области и с УЕФА, а также органами власти во Франции, которая недавно провела чемпионат Европы.

    В России существует программа подготовки паспорта болельщика. Мы доверяем органам власти РФ, мы считаем, что Кубок конференции и чемпионат мира – праздник для болельщиков. Тут не должно быть места для негативных явлений», – сказал Смит.

    Напомним, Кубок конфедераций пройдет в Казани, Сочи, Москве и Санкт-Петербурге с 17 июня по 2 июля 2017 года. Чемпионат мира-2018 состоится через год с 14 июня по 15 июля и будет проведен на 12 стадионах в 11 городах России.

    Источник: Интерфакс

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    02.03.2017 21:23
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