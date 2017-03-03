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    Олег Иванов: «Переговоров о контракте с «Тереком» нет, никаких гарантий не давали»

    Полузащитник «Терека» Олег Иванов подчеркнул, что не ведет с грозненским клубом переговоров о продлении контракта. Напомним, что соглашение 30-летнего россиянина истекает этим летом. Ранее сообщалось, что в услугах футболиста заинтересованы клубы из Турции и США.

    «Переговоров с «Тереком» о продлении моего контракта пока нет. Гарантий никаких не давали, а зачем? Другие предложения не рассматриваю, нужно доиграть вторую часть чемпионата», – сказал Иванов.

    В нынешнем сезоне чемпионата России Иванов забил один гол и сделал две результативные передачи в 15 матчах.

    Источник: Чемпионат.ком

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    03.03.2017 15:22
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +571

      RJM555 3 марта 2017, 16:48

      В нынешнем сезоне чемпионата России Иванов забил один гол и сделал две результативные передачи в 15 матчах.

      Статистика говорит что Иванов- баласт

      0
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 3 марта 2017, 16:20

      Олег очень бы подошел Ростову!!! Именно такого игрока и не хватает Ростову...Левого атакующего полузащитника- это единственное пока слабое место в команде...Курбан Бикеич- обрати внимание....

      0
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      Рейтинг: +93

      Borz1 3 марта 2017, 15:36

      слабовато

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