Олег Иванов: «Переговоров о контракте с «Тереком» нет, никаких гарантий не давали»

Полузащитник «Терека» Олег Иванов подчеркнул, что не ведет с грозненским клубом переговоров о продлении контракта. Напомним, что соглашение 30-летнего россиянина истекает этим летом. Ранее сообщалось, что в услугах футболиста заинтересованы клубы из Турции и США.

«Переговоров с «Тереком» о продлении моего контракта пока нет. Гарантий никаких не давали, а зачем? Другие предложения не рассматриваю, нужно доиграть вторую часть чемпионата», – сказал Иванов.

В нынешнем сезоне чемпионата России Иванов забил один гол и сделал две результативные передачи в 15 матчах.