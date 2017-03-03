Павлюченко: «Прозвище Спящий Гигант раздражает с момента его появления. Я что, на поле сплю, что ли?»

Нападающий «Урала» Роман Павлюченко заявил, что негативно относится к прозвищу Спящий Гигант, которое ему придумал бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк. По его словам, оно не подходит ему, так как его позиция не предусматривает большого объема беговой работы.

– Прозвище Спящий Гигант раздражает меня с того самого момента, когда Гус Хиддинк его произнес. Остальные потом подхватили. Эти два слова мне с десять лет уже неприятны.

– Вы говорили Хиддинку об этом?

– Гусу-то как раз нет. Голландец его придумал применительно к одной конкретной ситуации, но там был наш, так сказать, с ним междусобойчик. Но Хиддинк уехал – и всем другим тренерам я уже объяснял, почему мне не нравится прозвище. Я что, на поле сплю, что ли? Я форвард и не должен носиться, как какой-нибудь крайний хав – вот ему по должности поручено километраж накручивать. А я пусть лучше набегаю меньше всех за матч, зато подкараулю свой момент, забью, и мы дадим результат. Двести – не двести, но эти 188 – уже мои, а кто-то забьет 30 мячей за всю жизнь и рассказывает потом: я столько двигался, я так отвлекал! Да ты всю дорогу, получается, от мяча пробегал – чем тут хвалиться?!

В нынешнем сезоне 35-летний Павлюченко провел за «Урал» в РФПЛ 16 матчей, занеся себе в актив три забитых мяча и одну результативную передачу.