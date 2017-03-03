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  • Павлюченко: «Прозвище Спящий Гигант раздражает с момента его появления. Я что, на поле сплю, что ли?»

Павлюченко: «Прозвище Спящий Гигант раздражает с момента его появления. Я что, на поле сплю, что ли?»

3 марта 2017, 00:51
8

Нападающий «Урала» Роман Павлюченко заявил, что негативно относится к прозвищу Спящий Гигант, которое ему придумал бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк. По его словам, оно не подходит ему, так как его позиция не предусматривает большого объема беговой работы.

– Прозвище Спящий Гигант раздражает меня с того самого момента, когда Гус Хиддинк его произнес. Остальные потом подхватили. Эти два слова мне с десять лет уже неприятны.

– Вы говорили Хиддинку об этом?

– Гусу-то как раз нет. Голландец его придумал применительно к одной конкретной ситуации, но там был наш, так сказать, с ним междусобойчик. Но Хиддинк уехал – и всем другим тренерам я уже объяснял, почему мне не нравится прозвище. Я что, на поле сплю, что ли? Я форвард и не должен носиться, как какой-нибудь крайний хав – вот ему по должности поручено километраж накручивать. А я пусть лучше набегаю меньше всех за матч, зато подкараулю свой момент, забью, и мы дадим результат. Двести – не двести, но эти 188 – уже мои, а кто-то забьет 30 мячей за всю жизнь и рассказывает потом: я столько двигался, я так отвлекал! Да ты всю дорогу, получается, от мяча пробегал – чем тут хвалиться?!

В нынешнем сезоне 35-летний Павлюченко провел за «Урал» в РФПЛ 16 матчей, занеся себе в актив три забитых мяча и одну результативную передачу.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Урал Павлюченко Роман
Комментарии (8)
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mutabor0992
1488493797
Нет.Ешь.
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Александр 13
1488494704
Красава Роман все правильно форвард должен забивать. Один из лучших наших напов в свое время, жаль в Англии не получилось закрепиться, но 42 мяча за Тотенхэм, считаю хороший показатель, учитывая что в большинстве матчей Роман выходил на замену.
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Nerlinger
1488495497
Вся сборная спит, а он нет...
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Dellleone
1488504797
Ну вообще то да. Ты спишь и ты гигант. А вместе спящий гигант... как в песни эйпл пэн .
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Zenit & MU
1488515311
В нынешнем сезоне 35-летний Павлюченко провел за «Урал» в РФПЛ 16 матчей, занеся себе в актив три забитых мяча и одну результативную передачу. Не спи РОМА!!!
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спартак спартаков1
1488527862
а то
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Тяп-Ляп.
1488550354
Его с постели подняли,а разбудить забыли.
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Karpathian
1488616634
Соня-засоня)
Ответить
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