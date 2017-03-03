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    Павлюченко: «Прозвище Спящий Гигант раздражает с момента его появления. Я что, на поле сплю, что ли?»

    Нападающий «Урала» Роман Павлюченко заявил, что негативно относится к прозвищу Спящий Гигант, которое ему придумал бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк. По его словам, оно не подходит ему, так как его позиция не предусматривает большого объема беговой работы.

    – Прозвище Спящий Гигант раздражает меня с того самого момента, когда Гус Хиддинк его произнес. Остальные потом подхватили. Эти два слова мне с десять лет уже неприятны.

    – Вы говорили Хиддинку об этом?

    – Гусу-то как раз нет. Голландец его придумал применительно к одной конкретной ситуации, но там был наш, так сказать, с ним междусобойчик. Но Хиддинк уехал – и всем другим тренерам я уже объяснял, почему мне не нравится прозвище. Я что, на поле сплю, что ли? Я форвард и не должен носиться, как какой-нибудь крайний хав – вот ему по должности поручено километраж накручивать. А я пусть лучше набегаю меньше всех за матч, зато подкараулю свой момент, забью, и мы дадим результат. Двести – не двести, но эти 188 – уже мои, а кто-то забьет 30 мячей за всю жизнь и рассказывает потом: я столько двигался, я так отвлекал! Да ты всю дорогу, получается, от мяча пробегал – чем тут хвалиться?!

    В нынешнем сезоне 35-летний Павлюченко провел за «Урал» в РФПЛ 16 матчей, занеся себе в актив три забитых мяча и одну результативную передачу.

    Источник: «Советский спорт»

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    03.03.2017 00:51
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1160

      Karpathian 4 марта 2017, 11:37

      Соня-засоня)

      0
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      Рейтинг: +419

      Тяп-Ляп. 3 марта 2017, 17:12

      Его с постели подняли,а разбудить забыли.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +266

      спартак спартаков1 3 марта 2017, 10:57

      а то

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +178

      Zenit & MU 3 марта 2017, 07:28

      В нынешнем сезоне 35-летний Павлюченко провел за «Урал» в РФПЛ 16 матчей, занеся себе в актив три забитых мяча и одну результативную передачу.
      Не спи РОМА!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2492

      Dellleone 3 марта 2017, 04:33

      Ну вообще то да. Ты спишь и ты гигант. А вместе спящий гигант... как в песни эйпл пэн .

      0
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 3 марта 2017, 01:58

      Вся сборная спит, а он нет...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +172

      Александр 13 3 марта 2017, 01:45

      Красава Роман все правильно форвард должен забивать. Один из лучших наших напов в свое время, жаль в Англии не получилось закрепиться, но 42 мяча за Тотенхэм, считаю хороший показатель, учитывая что в большинстве матчей Роман выходил на замену.

      2
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      Рейтинг: +4269

      mutabor0992 3 марта 2017, 01:29

      Нет.Ешь.

      0
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