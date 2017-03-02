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  • Примера. «Реал» в меньшинстве вырвал ничью у «Лас-Пальмаса», проигрывая 1:3 к 86-й минуте

Примера. «Реал» в меньшинстве вырвал ничью у «Лас-Пальмаса», проигрывая 1:3 к 86-й минуте

2 марта 2017, 01:24
43

В матче 25-го тура чемпионата Испании «Реал» на своем поле сыграл вничью с «Лас-Пальмасом» – 3:3. Дубль в составе хозяев оформил Криштиану Роналду, отличившийся на 86-й и 90-й минутах.

Стоит отметить, что сливочные с начала второго тайма выступали в меньшинстве. Две желтые карточки в течение минуты получил Гарет Бэйл.

Этот результат позволил гостям набрать 28 баллов и подняться на 12-ю строчку в турнирной таблице. «Реал» располагается на втором месте, уступая лидирующей «Барселоне» одно очко, но имея при этом игру в запасе.

В параллельных играх тура «Гранада» выиграла у «Алавеса», а «Сельта» сыграла вничью с «Эспаньолом».

Чемпионат Испании. Примера. 25-й тур

Реал – Лас Пальмас – 3:3 (1:1)

Голы: 1:0 – Иско, 8; 1:1 – Танасу, 10; 1:2 – Виера, 56; 1:3 – Боатенг, 59; 2:3 – Роналду, 86 (с пенальти); 3:3 – Роналду, 90.

Удаление: Бэйл, 47 – нет.

Гранада – Алавес – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Вакасо, 38; 2:0 – Куэнка, 53; 2:1 – Камараса, 57.

Сельта – Эспаньол – 2:2 (2:2)

Голы: 1:0 – Аспас, 21; 1:1 – Морено, 28; 2:1 – Васс, 30; 2:1 – Пьятти, 32.

Удаление: Фонтас, 43 – нет.

Календарь Примеры

Турнирная таблица Примеры

Источник: Бомбардир.ру
Испания. Примера Реал Лас-Пальмас Гранада Алавес Сельта Эспаньол Роналду Криштиану
Комментарии (43)
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Ronaldinho R10
1488408214
Лас Пальмас просто огонь!Великолепно отыграли!Ну а Реал чего-то хандрит.Хет-трик из офсайда Мораты порадовал.От Бейла не ожидал такого взрыва пердака... Один из самых сдержанныз футболистов на моей памяти,а так возгорел.
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ДАША Д
1488421035
Обидно, пальмы могли бы одержать историческую победу.
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la verdad
1488425949
Сколько игр подряд Реал пробивает пенальти?
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Otabek bro
1488432319
Еще есть много шансов дружбан.
Ответить
maior-60
1488434186
Без пенальти шансов не было.
Ответить
Protosser
1488434795
Ну надо же))) В конце матча, который Реал проигрывает - ему дают пенальти?) Кто бы мог подумать!)
Ответить
Gullit 76
1488439084
Первый гол Иско из сантиметрового офсайда - хрен с ним! А вот пенальти такое про которое все наши журналисты говорят "рука в естественном положении,такие не ставят",но фаворитам ставят в каждом матче.
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Zelim2909
1488442758
Надо перестраивать команду ))) вроде по началу Зидан делал шаги в эту сторону почему остановилься не понятн))) спад бывает но надо настраивать себя если ты хочешь бороться за золото))) ну думаю пока страшного нечего не случилось отыграться есть щанс всегда))) нужен хороший опорник, и в наподении надо что то менять
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Zelim2909
1488443073
Барса выдает не плохую серею но не думаю что на долго ее хватить
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калач
1488445870
не смотря обзор могу сказать - на пенку нырялда насосал, а на 90й забил из оффсайда
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