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    Примера. «Реал» в меньшинстве вырвал ничью у «Лас-Пальмаса», проигрывая 1:3 к 86-й минуте

    В матче 25-го тура чемпионата Испании «Реал» на своем поле сыграл вничью с «Лас-Пальмасом» – 3:3. Дубль в составе хозяев оформил Криштиану Роналду, отличившийся на 86-й и 90-й минутах.

    Стоит отметить, что сливочные с начала второго тайма выступали в меньшинстве. Две желтые карточки в течение минуты получил Гарет Бэйл.

    Этот результат позволил гостям набрать 28 баллов и подняться на 12-ю строчку в турнирной таблице. «Реал» располагается на втором месте, уступая лидирующей «Барселоне» одно очко, но имея при этом игру в запасе.

    В параллельных играх тура «Гранада» выиграла у «Алавеса», а «Сельта» сыграла вничью с «Эспаньолом».

    Чемпионат Испании. Примера. 25-й тур

    Реал – Лас Пальмас – 3:3 (1:1)

    Голы: 1:0 – Иско, 8; 1:1 – Танасу, 10; 1:2 – Виера, 56; 1:3 – Боатенг, 59; 2:3 – Роналду, 86 (с пенальти); 3:3 – Роналду, 90.

    Удаление: Бэйл, 47 – нет.

    Гранада – Алавес – 2:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Вакасо, 38; 2:0 – Куэнка, 53; 2:1 – Камараса, 57.

    Сельта – Эспаньол – 2:2 (2:2)

    Голы: 1:0 – Аспас, 21; 1:1 – Морено, 28; 2:1 – Васс, 30; 2:1 – Пьятти, 32.

    Удаление: Фонтас, 43 – нет.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.03.2017 01:24
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    Комментарии41
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      Рейтинг: -130

      калач 2 марта 2017, 12:11

      не смотря обзор могу сказать - на пенку нырялда насосал, а на 90й забил из оффсайда

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      Рейтинг: +38

      Zelim2909 2 марта 2017, 11:24

      Барса выдает не плохую серею но не думаю что на долго ее хватить

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      Рейтинг: +38

      Zelim2909 2 марта 2017, 11:19

      Надо перестраивать команду ))) вроде по началу Зидан делал шаги в эту сторону почему остановилься не понятн))) спад бывает но надо настраивать себя если ты хочешь бороться за золото))) ну думаю пока страшного нечего не случилось отыграться есть щанс всегда))) нужен хороший опорник, и в наподении надо что то менять

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      Рейтинг: +352

      mauxa 2 марта 2017, 10:33

      Это п*здец.. Команда откровенно не хочет играть... Как валенки, всё пешком... Бегал один Иско, Ковачич и Мората.. Никакого прессинга, отбора на половине соперника.. Зазвездились.. думают пешком могут обыгрывать... Роналду давно пора на банку.. Вообще пол состава бы посадил, чтобы подумали.. Задор и желание играть, только у тех, у кого нет постоянного места в основе. Посадить Роналду, Крооса, Карвахаля ( в чистую проиграл Хесе бровку ) Марсело...выпустить Хамеса/Асенсио, Начо, Пепе. Оставить в основе Иско, Ковачича, Морату... Дать шанс Диасу, как по мне, парень сильный, что и показывает при каждой своей возможности!!! С такой игрой, если это можно назвать игрой, чемпионства не видать!!!

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      Рейтинг: +352

      mauxa > mauxa 2 марта 2017, 10:41

      Навас - Карвахаль/Начо - Пепе - Рамос - Начо/марсело - Ковачич - Модрич/Каземиро - Иско - Асенсио - Мората/Диас - Хамес. Будет точно не хуже чем сейчас...

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      Рейтинг: +352

      mauxa > mauxa 2 марта 2017, 10:58

      ах да.. ещё Васкес!!!

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      Рейтинг: +120

      agil > mauxa 2 марта 2017, 11:57

      Проблема в том что нет авторитета у зидана чтоб Рона или Бейла на лавку посадить Перес не поймёт....я честно болею за Барсу...но не уважать Реал нельзя...а игроки в данный момент не очень серьёзно отнеслись ....и кстати есть ещё эль классико... Вот было бы смешно пока Месси с Роном пешком ходять Севилья под шумок ла-лигу взяла бы....

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      Рейтинг: +352

      mauxa > agil 2 марта 2017, 12:21

      Не знаю что будет дальше, но сейчас именно севилья достойна быть чемпионом.. хотя Барса вроде набирает..

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      Рейтинг: +352

      mauxa > DeStar 3 марта 2017, 12:07

      В том то и дело что последние 20 минут.. При всем уважении к Лас, это не уровень Реалу и это команда не должна даже бить по воротам, а она забивает 3.... Смотрел параллельно Бавария-Шальке, так мюнхенцы накрывали на чужей половине, не давая даже перейти центр поля.. а тут Лас пальмас забивает 3... и как минимум 1 тайм играет лучше Реала.. Не должно быть так!!!

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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 2 марта 2017, 10:18

      Первый гол Иско из сантиметрового офсайда - хрен с ним! А вот пенальти такое про которое все наши журналисты говорят "рука в естественном положении,такие не ставят",но фаворитам ставят в каждом матче.

      1
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      Рейтинг: +788

      JI e x a 2 марта 2017, 09:56

      да уж... если не возьмутся за голову в ближайшее время, чемпионство уплывет...

      0
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 2 марта 2017, 09:49

      Такую ставку запороли!Сказка,а не ставка!

      0
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      Рейтинг: -186

      Protosser 2 марта 2017, 09:06

      Ну надо же)))
      В конце матча, который Реал проигрывает - ему дают пенальти?)
      Кто бы мог подумать!)

      1
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      Рейтинг: +93

      Rooney102 > Protosser 2 марта 2017, 09:25

      у барсы каждый раз так

      1
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      ...
      Рейтинг: -186

      Protosser > Rooney102 2 марта 2017, 10:48

      Балаболка, примеры в студию.

      0
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      Рейтинг: +4624

      la verdad > DeStar 2 марта 2017, 18:40

      Барса значительно реже пробивает пенальти, чем Реал в этом сезоне. Это заметно.

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      Рейтинг: +4624

      la verdad > DeStar 2 марта 2017, 18:59

      Это заметно даже людям, кто не пристально смотрит за Примерой.

      0
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      ...
      Рейтинг: +4624

      la verdad > DeStar 2 марта 2017, 20:05

      Ты пишешь, что стиль Барсы подразумевает частое назначение пенальти, а Реал бьет их в три раза чаще... Какие выводы?

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      ...
      Рейтинг: +4624

      la verdad > DeStar 3 марта 2017, 00:20

      Во-первых я тебе не друг. Во-вторых, ты - сраный балабол с идиотскими "чаще не чаще", "с головы" и т.д. Я соскам типа тебя ничего доказывать не собираюсь. Смотри в статистику, клоун мадридский.

      0
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      ...
      Рейтинг: -186

      Protosser > DeStar 3 марта 2017, 09:21

      Ты, если читать не умеешь - лучше жевать))
      "у барсы КАЖДЫЙ РАЗ так"
      Соответственно - я просил привести примеры ряда матчей, где это КАЖДЫЙ РАЗ так..

      -1
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      Рейтинг: +93

      Rooney102 > Protosser 3 марта 2017, 10:29

      с Леганесом недавно,а до этого с Валенсией 2-3,Месси на 94 забил

      0
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      Рейтинг: -186

      Protosser > Rooney102 3 марта 2017, 10:37

      А, понял.
      23 тур, 2 недели назад
      и
      9 тур, в октябре.
      Ну ты сам все подтвердил, в общем..)

      -1
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      Рейтинг: +6618

      maior-60 2 марта 2017, 08:56

      Без пенальти шансов не было.

      1
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 2 марта 2017, 08:40

      Как же роналду без 11 метров..реалу опорник нужен и зашита... уже жопу двигать не хотят

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