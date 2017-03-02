Примера. «Реал» в меньшинстве вырвал ничью у «Лас-Пальмаса», проигрывая 1:3 к 86-й минуте

В матче 25-го тура чемпионата Испании «Реал» на своем поле сыграл вничью с «Лас-Пальмасом» – 3:3. Дубль в составе хозяев оформил Криштиану Роналду, отличившийся на 86-й и 90-й минутах.

Стоит отметить, что сливочные с начала второго тайма выступали в меньшинстве. Две желтые карточки в течение минуты получил Гарет Бэйл.

Этот результат позволил гостям набрать 28 баллов и подняться на 12-ю строчку в турнирной таблице. «Реал» располагается на втором месте, уступая лидирующей «Барселоне» одно очко, но имея при этом игру в запасе.

В параллельных играх тура «Гранада» выиграла у «Алавеса», а «Сельта» сыграла вничью с «Эспаньолом».

Чемпионат Испании. Примера. 25-й тур

Реал – Лас Пальмас – 3:3 (1:1)

Голы: 1:0 – Иско, 8; 1:1 – Танасу, 10; 1:2 – Виера, 56; 1:3 – Боатенг, 59; 2:3 – Роналду, 86 (с пенальти); 3:3 – Роналду, 90.

Удаление: Бэйл, 47 – нет.

Гранада – Алавес – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Вакасо, 38; 2:0 – Куэнка, 53; 2:1 – Камараса, 57.

Сельта – Эспаньол – 2:2 (2:2)

Голы: 1:0 – Аспас, 21; 1:1 – Морено, 28; 2:1 – Васс, 30; 2:1 – Пьятти, 32.

Удаление: Фонтас, 43 – нет.

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