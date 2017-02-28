«Ростов» должен футболистам зарплату за 3,5 месяца

Полузащитник «Ростова» Кристиан Нобоа рассказал, что у клуба существует солидная задолженность по зарплате.

«Клуб нам должен деньги за 3,5 месяца. Руководство обещает, что вскоре все погасит. Обидно, что так происходит, ведь мы полностью выкладываемся на поле. Новый контракт мне никто не предлагал. Не жалею ли, что не перешел в «Зенит»? Со мной оттуда никто не связывался. Этот сезон в любом случае доиграю в Ростове-на-Дону, а дальше будет видно», – заявил эквадорец.

Напомним, что на минувшей неделе ростовчане установили историческое достижение в виде выхода в 1/8 финала Лиги Европы, где сыграют с английским «Манчестер Юнайтед».