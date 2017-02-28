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«Ростов» должен футболистам зарплату за 3,5 месяца

28 февраля 2017, 14:53
16

Полузащитник «Ростова» Кристиан Нобоа рассказал, что у клуба существует солидная задолженность по зарплате.

«Клуб нам должен деньги за 3,5 месяца. Руководство обещает, что вскоре все погасит. Обидно, что так происходит, ведь мы полностью выкладываемся на поле. Новый контракт мне никто не предлагал. Не жалею ли, что не перешел в «Зенит»? Со мной оттуда никто не связывался. Этот сезон в любом случае доиграю в Ростове-на-Дону, а дальше будет видно», – заявил эквадорец.

Напомним, что на минувшей неделе ростовчане установили историческое достижение в виде выхода в 1/8 финала Лиги Европы, где сыграют с английским «Манчестер Юнайтед».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия Ростов Нобоа Кристиан
Комментарии (16)
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and4ever86
1488283134
"Этот сезон в любом случае доиграю в Ростове-на-Дону, а дальше будет видно". А дальше Могилевец, хотя в сравнение с Нобоа не идет.
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LokoGoGo
1488283987
ой да ладно, они довольные, сидят, не жужжат. Месяца 3 назад была новость, что чуть ли ни весь состав готов играть бесплатно. Всё с Ростовом будет хорошо! Игроки молодцы и тренеры
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kykyi
1488284023
Нужно запретить футболистам говорить о з/ и все в нашем футболе сразу станет хорошо.
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alexis02lion
1488285551
Как всегда понеслось. Это ещё прибавка к тому что есть долги, а зачем тогда Могилевца купили. Всё будет. От участия в евро-кубках деньги были и будут, даже проиграв два матча МЮ всё равно может что-то ещё в довесок дадут. А то может ещё и дальше продвинутся, всё равно МЮ уже кубок взял в Англии, а значит сил много оставили.
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Gullit 76
1488285954
Это их так настраивают.Обыграете МЮ получите,нет - ну тоже получите," потом,по частям,половину".
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zico2205
1488288995
Наверное это интервью записали еще перед Новым годом...Вот и выросли 3,5 месяца....Вообще то надоели эти сплетни о Ростове...Это месть за самое успешное выступление в еврокубках от столичных???????????????
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Max Urbanov
1488290327
Боссы Ростова че то мутят.. Видимо хотят выжать из клуба последнее и признать банкротом, швырнув игроков. Бред какой-то... Ростов за последние 2 сезона немало заработал, права телевизионные, стадион (на игры Баварии и Атлетико я думаю полный стадик был), бонусы за выход в плей-офф ЛЕ, за победы в ЛЕ, за 2е место в РФПЛ... Там явно что-то ненормальное происходит. Но смотреть как плачется человек, у которого зарплата миллиона 3-4 в месяц в рублях тоже противно. Прям бедненький, изголодался за 3,5 месяца.
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Томь вперёд
1488291209
Опять началось... Как успешное выступление Ростова, так начинаются эти "новости"... Где деньги за ЛЧ, ЛЕ, трансферы???
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slavikil
1488295262
Когда ещё только начинали ростовчане свой славный путь по Европе, то в прессе велись разговоры о ЗП,сейчас тоже самое
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Kurp
1488355078
Подняли старое интервью с Нобоа, еще прошлогоднее.
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