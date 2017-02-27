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  • Тотти, Терри и Буффон — самые преданные футболисты Европы по версии центра спортивных исследований

Тотти, Терри и Буффон — самые преданные футболисты Европы по версии центра спортивных исследований

27 февраля 2017, 22:59
11

Международный центр спортивных исследований (CIES) опубликовал рейтинг самых преданных футболистов, выступающих за команды пяти ведущих лигах Европы.

В качестве единственного критерия швейцарская организация использовала количество лет, проведенных игроком в клубе.

Топ-8 списка выглядит так:

1. Франческо Тотти, «Рома» (24 года в клубе)

2. Джон Терри, «Челси» (18,5)

3. Джанлуиджи Буффон, «Ювентус» (15.5)

Николя Соб, «Кан» (15.5)

4. Роман Вайденфеллер, «Боруссия» (14.5)

Андрес Иньеста, «Барселона» (14.5)

Серджио Пеллисьер, «Кьево» (14.5)

Анджело Паломбо, «Сампдория» (14.5)

Чемпионатом с самым высоким показателем преданности среди игроков стала Бундеслига.

Источник: Twitter
Италия. Серия А Англия. Премьер-лига Европа Челси Рома Ювентус Сампдория Кьево Боруссия Д Кан Барселона Иньеста Андрес Вайденфеллер Роман Соб Николя Терри Джон Буффон Джанлуиджи Тотти Франческо Паломбо Анджело Пеллисьер Серджио
Комментарии (11)
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RedGreenHooligan
1488226549
Березуцкие 15 и 16 лет в ЦСКа, Акинфеев 15... сразу видно, что наших не брали в расчет
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la verdad
1488227093
А где Алексей Миранчук??? :)
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Gullit 76
1488229612
Догоните и перегоните Францию,тогда и Березуцких прийдётся в расчёт принимать!Тотти конечно вне конкуренции!
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DEFENDER114
1488230713
Буффонище!!!! он прошел с Юве через всё мужественно, а Тотти просто не смог соскочить из-за ультрас..
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STAFOR13
1488231008
24 года Гиггз в МЮ был, его тоже нет в списке, Акинфеев и тд так же нет, бредовый список.
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RedWhiteFans2
1488231372
Да уж, Гигса точно не хватает в этой компании.
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Protosser
1488263473
Пфф. Нелепость какая.. В какой-нибудь 15-й команде Германии или Франции - люди могут по 20 лет играть.. Просто потому, что.. кхм.. они не нужны более крутым командам... Вот она и "преданность" Тотти, Терри, Буффон, Иньеста - да. Это преданность, потому что их бы у себя хотели видеть многие крутые клубы.. А остальные, ну простите - сидят и сидят.. Что им еще делать? Прямо - можно подумать - Барса/Реал/Бавария зазывали-зазывали Серджио Пеллисьера, а он им: "Нет, Я СЛИШКОМ ПРЕДАН КЬЕВО!"
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