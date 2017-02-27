Тотти, Терри и Буффон — самые преданные футболисты Европы по версии центра спортивных исследований

Международный центр спортивных исследований (CIES) опубликовал рейтинг самых преданных футболистов, выступающих за команды пяти ведущих лигах Европы.

В качестве единственного критерия швейцарская организация использовала количество лет, проведенных игроком в клубе.

Топ-8 списка выглядит так:

1. Франческо Тотти, «Рома» (24 года в клубе)

2. Джон Терри, «Челси» (18,5)

3. Джанлуиджи Буффон, «Ювентус» (15.5)

Николя Соб, «Кан» (15.5)

4. Роман Вайденфеллер, «Боруссия» (14.5)

Андрес Иньеста, «Барселона» (14.5)

Серджио Пеллисьер, «Кьево» (14.5)

Анджело Паломбо, «Сампдория» (14.5)

Чемпионатом с самым высоким показателем преданности среди игроков стала Бундеслига.