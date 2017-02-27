Зе Луиш, Комбаров и Боккетти тренируются в общей группе «Спартака»

Защитники «Спартака» Дмитрий Комбаров и Сальваторе Боккетти, а также нападающий Зе Луиш приняли сегодня полноценное участие в тренировке команды. Напомним, что все трое из-за микроповреждений не смогли сыграть в воскресном контрольном поединке с норвежским «Сарпсборг 08».

При этом хавбек Джано, получивший небольшое растяжение мышц бедра, все еще тренируется по индивидуальному графику.

В среду, 28 февраля, красно-белым предстоит провести свою последнюю товарищескую встречу на третьем испанском сборе против «Согндаля».