Папа Гуйе заключил соглашение с «Актобе»

Экс-защитник «Ростова» Папа Гуйе, покинувший желто-синих в январе, заключил соглашение с казахстанским «Актобе». О сроках контракта и его финансовых составляющих информация не предоставляется.

32-летний сенегалец перебрался в Ростов-на-Дону в конце августа минувшего года. В нынешнем сезоне он принял участие лишь в пяти поединках «Ростова».

В своей карьере Гуйе также защищал цвета «Днепра», харьковского «Металлиста», «Волыни» и «Дуана».