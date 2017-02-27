Аленичев видит «Краснодар» в призовой тройке

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев оценил работу в «Краснодаре» Игоря Шалимова. Напомним, российский клуб вышел в 1/8 финала Лиги Европы, обыграв по сумме двух встреч «Фенербахче».

«На фоне принципиальных отношений России и Турции это вдвойне приятно. «Краснодар» продолжает расти. В чемпионате России он должен быть как минимум в тройке. Подбор игроков позволяет. Тем более в хорошей форме Федя Смолов – наверное, лучший российский футболист на сегодняшний день.

Видна ли рука Шалимова? Да, Игорь много поиграл в Европе, ему точно есть чем поделиться с командой. Но нужно отдать должное Олегу Кононову, который заложил фундамент», – считает Аленичев.

Напомним, что в 1/8 финала Лиги Европы «Краснодару» предстоит встретиться с испанской «Сельтой».