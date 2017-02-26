Дик Адвокат поругался с турецким журналистом после вопроса об отставке

Главный тренер «Фенербахче» Дик Адвокат во время пресс-конференции вступил в перепалку с журналистом, спросившим его об уходе из клуба. Считается, что некоторые футболисты турецкого клуба контактировали с руководством по поводу увольнения голландца.

После 22-х туров национального чемпионата «Фенербахче» занимает четвертую строчку в турнирной таблице.

На прошлой неделе команда уступила «Краснодару» по сумме двух матчей на стадии 1/16 финала Лиги Европы.

С 2006-го по 2009-й год Адвокат тренировал «Зенит», а с 2010-го по 2012-й был главным тренером сборной России.