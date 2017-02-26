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  • Беленов: «Надеюсь, болельщики «Анжи» не отвернутся от команды в трудную минуту»

Беленов: «Надеюсь, болельщики «Анжи» не отвернутся от команды в трудную минуту»

26 февраля 2017, 07:25
1

Голкипер Александр Беленов, сменивший на этой неделе «Анжи» на «Уфу», рассказал о переменах в махачкалинском клубе.

«Сначала в отпуске начали звонить журналисты, задавать вопросы о переменах в «Анжи». Я тогда даже ничего не знал, только в интернете что-то видел, но полной информацией не владел. А потом, когда в январе нас с командой собрали, увидел много новых лиц. Половина состава, персонал и руководители почти все новые.

Естественно, как и многие ребята, был в шоке. Казалось бы, еще в прошлом сезоне «Анжи» еле-еле в РФПЛ удержался. А в этом мы шли неплохо, показывали качественный футбол. Да, могли лучше, чего уж скрывать. Но провалом это точно не назовешь.

Остался ли осадок? Нет. Мы ведь люди подневольные – раз в руководстве приняли такое глобальное решение, футболисты уже никак не повлияют. Потому остается только двигаться каждому своей дорогой. Но, конечно, были определенные ожидания на вторую часть сезона. Мы выглядели достойно до перерыва, а зимой, думал, еще усилимся.

Хочу сказать большое спасибо Сулейману Керимову, что такой проект был. От Махачкалы у меня остались только самые положительные эмоции. Надеюсь, болельщики «Анжи» не отвернутся от команды в трудную минуту», – сказал Беленов.

После 17 туров «Анжи» располагается на 11 строчке турнирной таблицы российской Премьер-лиги, имея на своем счету 20 очков.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Анжи Уфа Беленов Александр
Комментарии (1)
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ДСА
1488084848
Болельщикам ничего и не остается как надеяться.
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