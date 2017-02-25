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  • Асхабадзе: «Спартак» провел качественную работу на трансферном рынке, но высший балл за нее не поставлю»

Асхабадзе: «Спартак» провел качественную работу на трансферном рынке, но высший балл за нее не поставлю»

25 февраля 2017, 20:44
4

Бывший генеральный директор «Спартака» Роман Асхабадзе оценил работу селекции московского клуба во время зимнего трансферного окна. По его словам, трансфер экс-нападающего «Милана» Луиса Адриано является одним из лучших в лиге.

«Красно-белые провели качественную работу и приобрели исполнителей серьезного уровня в каждую линию. Трансфер Луиса Адриано с точки зрения имени футболиста вовсе считаю одним из самых громких за зиму, наравне с Ивановичем. Посмотрим, правда, как он себя проявит в России. Однако высший балл, несмотря на активность, «Спартаку» все же не поставлю.

Во-первых, клуб хотел еще одного опытного сильного защитника – Каррера сам об этом говорил, рассказывая про желание подписать того же Ивановича. Так что изначальный план выполнен все-таки не на 100 процентов. Во-вторых, никого из игроков, которые ушли или могли уйти, не удалось продать за хорошие деньги. В отличие от «Зенита», заработать не удалось. В-третьих, есть все-таки небольшие сомнения в уровне Тигиева, хотя тут риск минимален, поскольку речь идет об аренде. Логику приобретения трех совсем молодых африканцев и португальца для «Спартака-2» понимаю, но немножко удивляет количество этих новичков», – сказал Асхабадзе.

На данный момент «Спартак» единолично возглавляет турнирную таблицу РФПЛ, имея пятиочковое преимущество над ближайшим преследователем.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Асхабадзе Роман
Комментарии (4)
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Диктор
1488046309
Вот поэтому ты и бывший ген.директор-а нынешний Спартак это уже другая картина.
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Tostao
1488050992
Кто, вообще, спрашивает этого бывшего таксиста и сутенёра?
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subbotaspartak
1488082384
Не взяли ни одного грузина, Вот в чём причина.
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