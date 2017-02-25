Асхабадзе: «Спартак» провел качественную работу на трансферном рынке, но высший балл за нее не поставлю»

Бывший генеральный директор «Спартака» Роман Асхабадзе оценил работу селекции московского клуба во время зимнего трансферного окна. По его словам, трансфер экс-нападающего «Милана» Луиса Адриано является одним из лучших в лиге.

«Красно-белые провели качественную работу и приобрели исполнителей серьезного уровня в каждую линию. Трансфер Луиса Адриано с точки зрения имени футболиста вовсе считаю одним из самых громких за зиму, наравне с Ивановичем. Посмотрим, правда, как он себя проявит в России. Однако высший балл, несмотря на активность, «Спартаку» все же не поставлю.

Во-первых, клуб хотел еще одного опытного сильного защитника – Каррера сам об этом говорил, рассказывая про желание подписать того же Ивановича. Так что изначальный план выполнен все-таки не на 100 процентов. Во-вторых, никого из игроков, которые ушли или могли уйти, не удалось продать за хорошие деньги. В отличие от «Зенита», заработать не удалось. В-третьих, есть все-таки небольшие сомнения в уровне Тигиева, хотя тут риск минимален, поскольку речь идет об аренде. Логику приобретения трех совсем молодых африканцев и португальца для «Спартака-2» понимаю, но немножко удивляет количество этих новичков», – сказал Асхабадзе.

На данный момент «Спартак» единолично возглавляет турнирную таблицу РФПЛ, имея пятиочковое преимущество над ближайшим преследователем.