Семин: «Локомотив» хочет правильного завершения карьеры для Лоськова»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин отметил, что включение в заявку 43-летнего Дмитрия Лоськова на вторую часть сезона связано с желанием клуба помочь полузащитнику достойно завершить игровую карьеру, проведя свой 400-й матч в футболке красно-зеленых.

Напомним, футболист защищал цвета железнодорожников с 1997 по 2007, а также с 2010 по 2013 годы.

«Посмотрим, как будут складываться дела, как будем играть. Мы, конечно, не рассчитываем на Лоськова как на игрока основного состава, но хотим, чтобы он правильно завершил карьеру и сыграл этот матч. Неважно, будет ли это пять минут или 10, это просто уважение к болельщикам, клубу и игроку, мы этого хотели.

Лоськов в такой же форме, как Егор Титов, но выйти, как основной игрок, он не может, потому что есть футболисты, которые сейчас значительно сильнее него. Сложно сказать, в каком матче он выйдет, ведь мы играем для того, чтобы набирать очки. К каждому матчу серьезная подготовка, но что касается Лоськова, мы хотим, чтобы он сыграл этот 400-й матч», – сказал Семин.

После 17-ти туров «Локомотив» находится на 10-й строчке в турнирной таблице, имея в своем активе 23 очка.