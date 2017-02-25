Тарханов заявил, что «Урал» постарается пройти в полуфинал Кубка России, несмотря на перенос игры в Краснодар

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов подтвердил, что встреча 1/4 финала Кубка России против «Краснодара» состоится не в Екатеринбурге. Напомним, ранее сообщалось, что игра состоится в Краснодаре.

«Руководство РФС сообщило нам, что матч перенесен. Что-то с полем. Видимо, не успевают подготовить. А в манеже играть нам не разрешают уже который год. Что ж, будем играть в Краснодаре и все равно постараемся пройти в следующий раунд», – сказал специалист.

Встреча состоится 28 февраля.