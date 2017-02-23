Луис Гарсия: «Главная задача «Ливерпуля» — вернуться в Лигу чемпионов»

Экс-нападающий «Ливерпуля» Луис Гарсия рассказал о важности участия в Лиге чемпионов для клуба.

«Мы по-прежнему рассчитываем на попадание в топ-4. В начале сезона команда была на четвертом месте в Премьер-лиге, потом вышла на третье, и все начали думать о чемпионстве. В 2017-м нам бывало нелегко, но победа над «Тоттенхэмом» показала нашу силу.

Надо продолжать борьбу за возвращение Лиги чемпионов на «Энфилд». Другие достижения не могут не радовать, но главная задача клуба — попадание в Лигу чемпионов», — считает 38-летний испанец.

В сезоне-2004/05 Гарсия стал победителем турнира.

После 25-ти туров чемпионата Англии подопечные Юргена Клоппа занимают пятую позицию в турнирной таблице.