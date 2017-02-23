Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Де Хеа, Азар и Дибала могут стать одноклубниками по «Реалу»

    Руководство «Реала» во время летнего трансферного окна может совершить ряд дорогостоящих приобретений. По информации Diaro Gol, президент мадридского клуба Флорентино Перес пообещал главному тренеру сливочных Зинедину Зидану сделать несколько покупок в каждую из линий.

    Источник сообщает, что «Реал» заинтересован в приобретении голкипера «Манчестер Юнайтед» Давида Де Хеа, полузащитника «Челси» Эдена Азара и нападающего «Ювентуса» Пауло Дибалы. Отмечается, что наиболее вероятен переход игрока лондонского клуба.

    На данный момент «Реал» единолично возглавляет турнирную таблицу Примеры, набрав после 22-х матчей 52 очка.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.02.2017 13:25
    Рекомендуем
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1639

      Psih86 23 февраля 2017, 17:41

      Этого купим,и этого и этого еще:-)...все собрались и побежали туда...Ни кто из этих игроков в Среале не Будем,летом вспомните мои слова!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 23 февраля 2017, 17:20

      ага))вот прям уже договора подписывают!)

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +645

      alexis02lion 23 февраля 2017, 15:29

      Бан снимут и снова массовые закупки. Де Хеа давно хотел. Азар вряд ли, его уже всё устраивает, как и он тренерский штаб. А Дибала вполне, он в верности Юве не замечен, да и уход не отрицал.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +380

      aimer1988 > alexis02lion 23 февраля 2017, 16:58

      Он мало того, что замечен в верности, он еще недавно заявил, что никуда уходить не собирается.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 23 февраля 2017, 15:22

      Сомнительно чтобы купили всех троих я просто не понимаю зачем это Азару бороться за чемпионство играть в лиге чемпионов можно и в Челси ктому же Эден прима в Челси то же самое косается и двух других.Может быть только Дибала захочет сменить Италию на Испанию .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +66

      Antoshka2015 23 февраля 2017, 15:20

      Запрет вроде у них на трансферы

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1296

      САНЁК17 > Antoshka2015 23 февраля 2017, 19:14

      В роде летом откроется трансферное окно и посмотрим кто куда попрет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +313

      de bruyne 23 февраля 2017, 14:30

      Никто не перейдет туда... хея может...остальные не тупые на кареру крест ставит

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +800

      forward33 23 февраля 2017, 14:05

      Не реально. Это сколько денег нужно потратить, чтобы они перешли.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +284

      Kano > forward33 23 февраля 2017, 15:04

      Чуть меньше 300 млн евро думаю хватит.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11