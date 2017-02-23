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Де Хеа, Азар и Дибала могут стать одноклубниками по «Реалу»

23 февраля 2017, 13:25
12

Руководство «Реала» во время летнего трансферного окна может совершить ряд дорогостоящих приобретений. По информации Diaro Gol, президент мадридского клуба Флорентино Перес пообещал главному тренеру сливочных Зинедину Зидану сделать несколько покупок в каждую из линий.

Источник сообщает, что «Реал» заинтересован в приобретении голкипера «Манчестер Юнайтед» Давида Де Хеа, полузащитника «Челси» Эдена Азара и нападающего «Ювентуса» Пауло Дибалы. Отмечается, что наиболее вероятен переход игрока лондонского клуба.

На данный момент «Реал» единолично возглавляет турнирную таблицу Примеры, набрав после 22-х матчей 52 очка.

Источник: Бомбардир.ру
Испания. Примера Англия. Премьер-лига Реал Манчестер Юнайтед Челси Ювентус Азар Эден Де Хеа Давид Дибала Пауло
Комментарии (12)
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forward33
1487847930
Не реально. Это сколько денег нужно потратить, чтобы они перешли.
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de bruyne
1487849404
Никто не перейдет туда... хея может...остальные не тупые на кареру крест ставит
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Antoshka2015
1487852457
Запрет вроде у них на трансферы
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hevbn 28
1487852564
Сомнительно чтобы купили всех троих я просто не понимаю зачем это Азару бороться за чемпионство играть в лиге чемпионов можно и в Челси ктому же Эден прима в Челси то же самое косается и двух других.Может быть только Дибала захочет сменить Италию на Испанию .
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alexis02lion
1487852943
Бан снимут и снова массовые закупки. Де Хеа давно хотел. Азар вряд ли, его уже всё устраивает, как и он тренерский штаб. А Дибала вполне, он в верности Юве не замечен, да и уход не отрицал.
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MU-fanatic
1487859656
ага))вот прям уже договора подписывают!)
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Psih86
1487860919
Этого купим,и этого и этого еще:-)...все собрались и побежали туда...Ни кто из этих игроков в Среале не Будем,летом вспомните мои слова!!!
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