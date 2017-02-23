Де Хеа, Азар и Дибала могут стать одноклубниками по «Реалу»

Этого купим,и этого и этого еще:-)...все собрались и побежали туда...Ни кто из этих игроков в Среале не Будем,летом вспомните мои слова!!!
Руководство «Реала» во время летнего трансферного окна может совершить ряд дорогостоящих приобретений. По информации Diaro Gol, президент мадридского клуба Флорентино Перес пообещал главному тренеру сливочных Зинедину Зидану сделать несколько покупок в каждую из линий.
Источник сообщает, что «Реал» заинтересован в приобретении голкипера «Манчестер Юнайтед» Давида Де Хеа, полузащитника «Челси» Эдена Азара и нападающего «Ювентуса» Пауло Дибалы. Отмечается, что наиболее вероятен переход игрока лондонского клуба.
На данный момент «Реал» единолично возглавляет турнирную таблицу Примеры, набрав после 22-х матчей 52 очка.