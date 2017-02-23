Шмейхель рассчитывал на гол в выездном матче

Вратарь «Лестера» Каспер Шмейхель отметил важность гола, забитого в выездном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Севильей» (1:2).

«Было тяжело. Мы играли против очень сильной команды. Сегодня мы думали о том, как нам больно из-за неудач в этом сезоне, и о том, как мы хотим показать действительно хорошую игру.

«Севилья» – отличная команда, так что выездное поражение со счетом 1:2 – хороший результат для нас. Гол на выезде очень важен. Мы надеялись на то, что сможем забить здесь. Ведь дома может случиться все что угодно», – заявил Шмейхель.

Ответная встреча 1/8 финала Лиги чемпионов «Лестер» – «Севилья» состоится 14 марта