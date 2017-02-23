Варди: «Знали, что нужно быть терпеливыми»

Нападающий «Лестера» Джейми Варди остался доволен тем, что его команде удалось забить «Севилье» в выездном матче 1/8 финала Лиги чемпионов, который закончился победой испанцев со счетом 2:1.

«Мы знали, что нужно быть терпеливыми. И мы также знали, что сможем создать моменты, если удастся пробиться сквозь их прессинг и действовать немного быстрее. И мы сделали это. Дэнни Дринкуотер выложил мне мяч как на блюдечке, и мне удалось отправить его в сетку», – сказал форвард после матча.

Ответная встреча 1/8 финала Лиги чемпионов «Лестер» – «Севилья» состоится 14 марта.