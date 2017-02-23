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    Варди: «Знали, что нужно быть терпеливыми»

    Нападающий «Лестера» Джейми Варди остался доволен тем, что его команде удалось забить «Севилье» в выездном матче 1/8 финала Лиги чемпионов, который закончился победой испанцев со счетом 2:1.

    «Мы знали, что нужно быть терпеливыми. И мы также знали, что сможем создать моменты, если удастся пробиться сквозь их прессинг и действовать немного быстрее. И мы сделали это. Дэнни Дринкуотер выложил мне мяч как на блюдечке, и мне удалось отправить его в сетку», – сказал форвард после матча.

    Ответная встреча 1/8 финала Лиги чемпионов «Лестер» – «Севилья» состоится 14 марта.

    Источник: УЕФА

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    23.02.2017 06:53
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +26

      pntrz 23 февраля 2017, 10:27

      никакой лестер

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    • ...
      Рейтинг: +1768

      himik2-62 23 февраля 2017, 08:55

      юра клоп постарается настроить чтобы вас чпокнули)))))))))))))

      0
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      Рейтинг: +271

      artem 81 23 февраля 2017, 08:37

      Молодцы

      0
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