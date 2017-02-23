Йоветич: «Севилья» – команда, у которой есть цель»

Нападающий «Севильи» Стеван Йоветич прокомментировал победу над «Лестером» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов, который закончился со счетом 2:1.

«Мы – команда, у которой есть цель. Сегодня у нас было много шансов, но в Лиге чемпионов нужно использовать все, что создаешь. Мы знали, что матч будет непростым.

«Лестер» – прекрасная команда, которая хорошо выступала в этом турнире. Они и сегодня неплохо сыграли, и в нашем противостоянии еще ничего не решено», – сказал Йоветич после финального свистка.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Лестер» – «Севилья» состоится 14 марта.