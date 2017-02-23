Йоветич приложил руку к семи голам «Севильи» в последних восьми матчах

Нападающий «Севильи» Стеван Йоветич поучаствовал в семи голах команды в последних восьми поединках, записав в свой актив три мяча и четыре результативных паса.

Сегодня черногорец отметился голевой передачей на Хоакина Корреа в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Лестером» (2:1). Ранее он ассистировал партнерам в играх Примеры с «Эйбаром» (дважды) и «Осасуной», а также поражал ворота соперников в поединках испанского первенства против «Эспаньола» и «Реала».

Еще один гол Йоветич оформил в кубковом матче все с тем же «Реалом».