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    Йоветич приложил руку к семи голам «Севильи» в последних восьми матчах

    Нападающий «Севильи» Стеван Йоветич поучаствовал в семи голах команды в последних восьми поединках, записав в свой актив три мяча и четыре результативных паса.

    Сегодня черногорец отметился голевой передачей на Хоакина Корреа в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Лестером» (2:1). Ранее он ассистировал партнерам в играх Примеры с «Эйбаром» (дважды) и «Осасуной», а также поражал ворота соперников в поединках испанского первенства против «Эспаньола» и «Реала».

    Еще один гол Йоветич оформил в кубковом матче все с тем же «Реалом».

    Источник: Opta

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    23.02.2017 00:52
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