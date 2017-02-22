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    Кабальеро готовился к пенальти в исполнении Фалькао

    Голкипер «Манчестер Сити» Вилли Кабальеро признался, что готовился к пенальти в исполнении Радамеля Фалькао, который случился в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Монако» (5:3).

    «К счастью, я выбрал верную позицию в воротах. Я хорошо изучил Фалькао и других игроков «Монако», которые исполняют у них в составе пенальти.

    Это была сумасшедшая игра, в которой еще ничего не ясно. Все решится во втором матче», – приводит слова вратаря Le Figaro.

    Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Монако» – «Манчестер Сити» состоится в среду, 15 марта, в 22:45 по московскому времени.

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.02.2017 09:57
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +27

      Aidosinho 22 февраля 2017, 11:10

      Дерьмово пробил Фалькам.а кабальеро в первом тайме чудил

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