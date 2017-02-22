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    Топрак недоволен результатом матча с «Атлетико»

    Капитан «Байера» Омер Топрак признался после встречи в 1/8 финала Лиги чемпионов с «Атлетико», что результат этого матча его разочаровал. Напомним, немцы уступили на своем поле со счетом 2:4.

    «В первом тайме мы играли очень плохо. Мы сами привезли себе голы. После перерыва стали действовать лучше. Но итоговый результат нас не устроил», – сказал капитан немецкой команды.

    Ответная встреча 1/8 финала Лиги чемпионов «Атлетико» – «Байер» состоится в среду, 15 марта, в 22:45 по московскому времени.

    Источник: УЕФА

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    22.02.2017 07:31
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    Комментарии1
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      Рейтинг: -12

      Bozman88 22 февраля 2017, 10:12


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