Топрак недоволен результатом матча с «Атлетико»

Капитан «Байера» Омер Топрак признался после встречи в 1/8 финала Лиги чемпионов с «Атлетико», что результат этого матча его разочаровал. Напомним, немцы уступили на своем поле со счетом 2:4.

«В первом тайме мы играли очень плохо. Мы сами привезли себе голы. После перерыва стали действовать лучше. Но итоговый результат нас не устроил», – сказал капитан немецкой команды.

Ответная встреча 1/8 финала Лиги чемпионов «Атлетико» – «Байер» состоится в среду, 15 марта, в 22:45 по московскому времени.