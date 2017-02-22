Санья: «Это был сумасшедший матч!»

Защитник «Манчестер Сити» Бакари Санья назвал первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Монако» сумасшедшим. Напомним, что встреча завершилась со счетом 5:3.

«Сумасшедший матч!.. Но конечно мы очень рады победе. Мы преодолели препятствия, и единственное, что огорчает защитников – это то, что мы пропустили голы «Монако». Но это сильная команда, по праву занимающая первое место в Лиге 1. Мы настроены позитивно и будем готовится ко второму матчу 1/8 финала.

В последнее время Джона Стоунса подвергали критике, но он много работал над тем, чтобы быть в команде, а сегодня проявил характер и забил важнейший гол», – сказал Санья после матча.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Монако» – «Манчестер Сити» состоится в среду, 15 марта, в 22:45 по московскому времени.