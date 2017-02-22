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    Санья: «Это был сумасшедший матч!»

    Защитник «Манчестер Сити» Бакари Санья назвал первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Монако» сумасшедшим. Напомним, что встреча завершилась со счетом 5:3.

    «Сумасшедший матч!.. Но конечно мы очень рады победе. Мы преодолели препятствия, и единственное, что огорчает защитников – это то, что мы пропустили голы «Монако». Но это сильная команда, по праву занимающая первое место в Лиге 1. Мы настроены позитивно и будем готовится ко второму матчу 1/8 финала.

    В последнее время Джона Стоунса подвергали критике, но он много работал над тем, чтобы быть в команде, а сегодня проявил характер и забил важнейший гол», – сказал Санья после матча.

    Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Монако» – «Манчестер Сити» состоится в среду, 15 марта, в 22:45 по московскому времени.

    Источник: ФК «Манчестер Сити»

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    22.02.2017 06:16
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    Комментарии3
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      Рейтинг: -12

      Bozman88 22 февраля 2017, 10:17


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      Рейтинг: +592

      spaike 22 февраля 2017, 06:56

      Да таких матчей я давно не видел.

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      Рейтинг: +399

      kella 22 февраля 2017, 06:55

      Побольше б таких!

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