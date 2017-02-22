Гол в ворота «Монако» стал для Стоунса первым в Лиге чемпионов

Гол защитника «Манчестер Сити» Джона Стоунса, забитый им в первой встрече 1/8 финала Лиги чемпионов с «Монако» (5:3), стал для 22-летнего игрока первым в самом престижном клубном европейском турнире. Футболист поразил ворота монегасков на 77-й минуте, сделав счет 4:3.

Стоунс перешел в стан «горожан» в августе минувшего года из «Эвертона» за 55,6 миллиона евро. В текущем сезоне он провел 32 матча, записав в свой актив два забитых мяча.

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