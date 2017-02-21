«Реал» и «Ливерпуль» заинтересованы в приобретении у «Байера» Брандта

Нападающий «Байера» Юлиан Брандт попал в сферу интересов «Реала» и «Ливерпуля». По информации источника, скауты обоих клубов будут присутствовать на первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов между «львами» и «Атлетико». Напомним, встреча пройдет сегодня и начнется в 22:45 по московскому времени.

По данным Transfermarkt, стоимость Брандта составляет 16 миллионов евро. Контракт 20-летнего нападающего с немецким клубом рассчитано до лета 2019 года. В нынешнем сезоне футболист провел за «Байер» в Бундеслиге 21 матч, в которых забил два гола и сделал шесть результативных передач.