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  • Фанат «Спартака»: «Дзюба – не предатель. Он маленький и подленький человечишко»

Фанат «Спартака»: «Дзюба – не предатель. Он маленький и подленький человечишко»

21 февраля 2017, 15:19
37

Лидер фан-движения «Спартака» Амир Хуслютдинов, известный по прозвищу «Профессор», дал понять, что не осуждает полузащитника Александра Самедова, который покинул команду ради «Локомотива», но теперь вновь вернулся в стан красно-белых. По словам Хуслютдинова, самым главным предателем «Спартака» является Евгений Ловчев.

– Как восприняли трансфер Александра Самедова?

– Я считаю, что это усиление. Изначально был против того, чтобы он уходил. Он наш воспитанник, который вернулся домой. Совсем не понимаю болельщиков «Локомотива». Сейчас грязь на него льют. Когда он играл и капитанил в «Локомотиве», то все силы отдавал этому клубу. Он не предавал железнодорожников. Возможно, для болельщиков «Локомотива» «Спартак» принципиальный соперник. Но для меня этот клуб – ничто. В нашем футболе эта команда – лифт. Да, в российские времена я даже радовался, когда «Локомотив» стал чемпионом в «золотом» матче с ЦСКА.

– То есть, Самедову бояться свиста с трибун не стоит, раз он играл в ничтожной команде?

– А за что? Если человек выкладывается на поле, то тогда по какой причине?

– То есть, он не предатель «Спартака»?

– Нет. Даже Дзюба не предатель. Он маленький и подленький человечишко. Для меня больший предатель Ловчев. Хуже человека в истории «Спартака» для меня нет. Ведь на тот момент Ловчев был легендой. Он стал первым игроком, чье имя скандировали трибуны. И Ловчев именно предал «Спартак». Мне неважно, какие были причины – конфликт с Бесковым и так далее. Ушел бы он условно в «Кайрат», «Локомотив», «Пахтакор», не вопрос. Он предал «Спартак», уйдя к главному врагу. «Динамо» для меня все-таки главный враг.

– А что с Дзюбой?

– Дзюба – рафинированный подросток. У нас с ним был разговор в декабре 2014 года. Я долго его слушал. Очень плохое впечатление осталось: такое ощущение сложилось, что после общения с этим человеком я в яму с дерьмом нырнул и полный рот всего этого набрал. Я долго отплевывался, а потом говорю: «Дружок, ты здесь поешь красиво. Объясни мне по поводу воровства халата в гостинице, воровства денег у Быстрова». Он на это проблеял какую-то ахинею. Причем фанаты выкупали его паспорт в гостинице, когда он халаты воровал.

В конце нашей встречи я ему говорю: «Если ты уйдешь из «Спартака» к врагам, то ты понимаешь, что ты для нас будешь нетрадиционной сексуальной ориентации?». Он ответил: «Понимаю». Я продолжаю: «Ты хорошо понимаешь, что ты именно тем будешь?». Он также ответил: «Понимаю». Ну, я ему сказал: «Выбирай, либо ты спартаковец, либо это». Он выбрал.

Источник: БИЗНЕС Online
Россия. Премьер-лига Спартак Самедов Александр Дзюба Артем Ловчев Евгений
Комментарии (37)
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neveldomha
1487680048
Нет ничего удивительного, у такой команды должен быть свинский лидер фан движения. Ну или свинячий. Кому как нравится. А по сути, хотелось бы послушать, как эта свинка завизжит в суде.
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sерж
1487681087
какая команда, такие и фаны
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eleng
1487682312
Даже стыдно осознавать, что у команды за которую болею, такой дегенерат "фан-лидер", он и мизинца не стоит, кого упомянул, особенно Ловчева.....
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salvor01
1487682375
Имбицил и нытик, как и большинство болел спартачка
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Gullit 76
1487683565
Бешеный татарин и люди с ярлыками в его больном воображении. Вообще- то Дзюба не ушёл из Спартака,а его от туда ушли! И этот хрен это отлично знает.Самедов играл в "ничтожной команде"- интервьюер похоже его партнёр в постеле,а не журналист.Вот уж кто тут ничтожество так это этот чмырь и люди кто эту статейку состряпал.
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Smolov90
1487685744
Это называется люди и кони помешались. Читаешь и толком понять сложно кто есть кто и кому что надо. У клуба с такой великой и богатой историей как Спартак - должны быть более чёткие и внятные лидеры фан. движения.
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порт
1487685807
В конце нашей встречи я ему говорю: «Если ты уйдешь из «Спартака» к врагам......... ============================= Так у поросят куда не глянь, кругом враги, кроме мясокомбината, там их любят.
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Урия Гип
1487688437
Почитал. Дурдом какой то. Зачем такое печатать. Смесь инфантилизма с дебилизмом. Да это ещё и лидер! Страшно спросить, кто же остальные?
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Nikiforof
1487694159
Я конечно понимаю когда журналист "не квалифицированный" и пишет всякую ересь, НО ИЗВИНИТЕ СОБИРАТЬ ИЗЫСКАНИЯ ЛЮДЕЙ ОГОЛТЕЛО ИЗВЕРГАЮЩИХ КАКУ это конечно капец. Давайте у местных алкоголиков спросим и выложим это как новость. Может кто то и скажет он лидер фан движения ему типо можно - Нет это не должно попадать в массовую информацию это противоречит этике журналистики.
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ALEX ML
1487695255
Как в анекдоте - Два мужика встречаются и один говорит, а ты знаешь, что "Профессор" с 5 этажа пидор? Нет, три года его ебу и ток узнал, что он "Профессор"
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