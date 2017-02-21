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    Фанат «Спартака»: «Дзюба – не предатель. Он маленький и подленький человечишко»

    Лидер фан-движения «Спартака» Амир Хуслютдинов, известный по прозвищу «Профессор», дал понять, что не осуждает полузащитника Александра Самедова, который покинул команду ради «Локомотива», но теперь вновь вернулся в стан красно-белых. По словам Хуслютдинова, самым главным предателем «Спартака» является Евгений Ловчев.

    – Как восприняли трансфер Александра Самедова?

    – Я считаю, что это усиление. Изначально был против того, чтобы он уходил. Он наш воспитанник, который вернулся домой. Совсем не понимаю болельщиков «Локомотива». Сейчас грязь на него льют. Когда он играл и капитанил в «Локомотиве», то все силы отдавал этому клубу. Он не предавал железнодорожников. Возможно, для болельщиков «Локомотива» «Спартак» принципиальный соперник. Но для меня этот клуб – ничто. В нашем футболе эта команда – лифт. Да, в российские времена я даже радовался, когда «Локомотив» стал чемпионом в «золотом» матче с ЦСКА.

    – То есть, Самедову бояться свиста с трибун не стоит, раз он играл в ничтожной команде?

    – А за что? Если человек выкладывается на поле, то тогда по какой причине?

    – То есть, он не предатель «Спартака»?

    – Нет. Даже Дзюба не предатель. Он маленький и подленький человечишко. Для меня больший предатель Ловчев. Хуже человека в истории «Спартака» для меня нет. Ведь на тот момент Ловчев был легендой. Он стал первым игроком, чье имя скандировали трибуны. И Ловчев именно предал «Спартак». Мне неважно, какие были причины – конфликт с Бесковым и так далее. Ушел бы он условно в «Кайрат», «Локомотив», «Пахтакор», не вопрос. Он предал «Спартак», уйдя к главному врагу. «Динамо» для меня все-таки главный враг.

    – А что с Дзюбой?

    – Дзюба – рафинированный подросток. У нас с ним был разговор в декабре 2014 года. Я долго его слушал. Очень плохое впечатление осталось: такое ощущение сложилось, что после общения с этим человеком я в яму с дерьмом нырнул и полный рот всего этого набрал. Я долго отплевывался, а потом говорю: «Дружок, ты здесь поешь красиво. Объясни мне по поводу воровства халата в гостинице, воровства денег у Быстрова». Он на это проблеял какую-то ахинею. Причем фанаты выкупали его паспорт в гостинице, когда он халаты воровал.

    В конце нашей встречи я ему говорю: «Если ты уйдешь из «Спартака» к врагам, то ты понимаешь, что ты для нас будешь нетрадиционной сексуальной ориентации?». Он ответил: «Понимаю». Я продолжаю: «Ты хорошо понимаешь, что ты именно тем будешь?». Он также ответил: «Понимаю». Ну, я ему сказал: «Выбирай, либо ты спартаковец, либо это». Он выбрал.

    Источник: БИЗНЕС Online

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    21.02.2017 15:19
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    Комментарии34
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      Рейтинг: +147

      Georg 07 rus 21 февраля 2017, 20:49

      Это круто)))про халат особенно))дзюба игрочишка!

      0
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      Рейтинг: +2509

      ALEX ML 21 февраля 2017, 19:40

      Как в анекдоте - Два мужика встречаются и один говорит, а ты знаешь, что "Профессор" с 5 этажа пидор? Нет, три года его ебу и ток узнал, что он "Профессор"

      2
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      Рейтинг: +439

      сасас 21 февраля 2017, 19:30

      спартачи и в Африке спартачи

      0
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      Рейтинг: +6564

      Nikiforof 21 февраля 2017, 19:22

      Я конечно понимаю когда журналист "не квалифицированный" и пишет всякую ересь, НО ИЗВИНИТЕ СОБИРАТЬ ИЗЫСКАНИЯ ЛЮДЕЙ ОГОЛТЕЛО ИЗВЕРГАЮЩИХ КАКУ это конечно капец. Давайте у местных алкоголиков спросим и выложим это как новость. Может кто то и скажет он лидер фан движения ему типо можно - Нет это не должно попадать в массовую информацию это противоречит этике журналистики.

      4
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      Рейтинг: +1695

      МЯСО87 21 февраля 2017, 18:26

      Мне стыдно за этого человека... дзюба хотел денег вот и ушел к мешку бюджетного бабла (по мне и хорошо... дерево а не игрок). Ловчев уважаемый человек который принес много пользы Спартаку и его болельщикам,а вот этот амир непонятно чего добился и кого сделал счастливым

      0
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      Рейтинг: +3938

      Kollljan 21 февраля 2017, 18:09

      Какая - то чурка решила попиариться.

      0
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      Рейтинг: +1478

      Урия Гип 21 февраля 2017, 17:47

      Почитал. Дурдом какой то. Зачем такое печатать. Смесь инфантилизма с дебилизмом. Да это ещё и лидер! Страшно спросить, кто же остальные?

      3
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      Рейтинг: +1478

      Урия Гип > Gek Dement 21 февраля 2017, 18:11

      Смешно и грустно. Сколько же у нас идиотов. Это же речь имбицила. Но ведь кто то это печатает. Слов нет!

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      Рейтинг: +300

      Zeff > Gek Dement 22 февраля 2017, 02:42

      Не ожидал такого на бомбардире.

      0
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      Рейтинг: +665

      Snerg > Gek Dement 22 февраля 2017, 09:13

      зачем ты так про себя?

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 21 февраля 2017, 17:35

      Лидер фан-движения Спартака: "...главный враг Спартака, куда ушел Дзюба- Зенит, Динамо", ранее сообщали, что ЦСКА. Оказывается для Спартака все футбольные команды РФПЛ-враги.

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      Рейтинг: +399

      franck_ribery 21 февраля 2017, 17:30

      хрень какая-то)) Просто, по-приколу,интересно узнать, Широков - кто для него?

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      Рейтинг: +6899

      sochi-2013 21 февраля 2017, 17:23

      Сколько лет мужику? Не пора ли повзрослеть?

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