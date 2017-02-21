Фанат «Спартака»: «Дзюба – не предатель. Он маленький и подленький человечишко»

Лидер фан-движения «Спартака» Амир Хуслютдинов, известный по прозвищу «Профессор», дал понять, что не осуждает полузащитника Александра Самедова, который покинул команду ради «Локомотива», но теперь вновь вернулся в стан красно-белых. По словам Хуслютдинова, самым главным предателем «Спартака» является Евгений Ловчев.

– Как восприняли трансфер Александра Самедова?

– Я считаю, что это усиление. Изначально был против того, чтобы он уходил. Он наш воспитанник, который вернулся домой. Совсем не понимаю болельщиков «Локомотива». Сейчас грязь на него льют. Когда он играл и капитанил в «Локомотиве», то все силы отдавал этому клубу. Он не предавал железнодорожников. Возможно, для болельщиков «Локомотива» «Спартак» принципиальный соперник. Но для меня этот клуб – ничто. В нашем футболе эта команда – лифт. Да, в российские времена я даже радовался, когда «Локомотив» стал чемпионом в «золотом» матче с ЦСКА.

– То есть, Самедову бояться свиста с трибун не стоит, раз он играл в ничтожной команде?

– А за что? Если человек выкладывается на поле, то тогда по какой причине?

– То есть, он не предатель «Спартака»?

– Нет. Даже Дзюба не предатель. Он маленький и подленький человечишко. Для меня больший предатель Ловчев. Хуже человека в истории «Спартака» для меня нет. Ведь на тот момент Ловчев был легендой. Он стал первым игроком, чье имя скандировали трибуны. И Ловчев именно предал «Спартак». Мне неважно, какие были причины – конфликт с Бесковым и так далее. Ушел бы он условно в «Кайрат», «Локомотив», «Пахтакор», не вопрос. Он предал «Спартак», уйдя к главному врагу. «Динамо» для меня все-таки главный враг.

– А что с Дзюбой?

– Дзюба – рафинированный подросток. У нас с ним был разговор в декабре 2014 года. Я долго его слушал. Очень плохое впечатление осталось: такое ощущение сложилось, что после общения с этим человеком я в яму с дерьмом нырнул и полный рот всего этого набрал. Я долго отплевывался, а потом говорю: «Дружок, ты здесь поешь красиво. Объясни мне по поводу воровства халата в гостинице, воровства денег у Быстрова». Он на это проблеял какую-то ахинею. Причем фанаты выкупали его паспорт в гостинице, когда он халаты воровал.

В конце нашей встречи я ему говорю: «Если ты уйдешь из «Спартака» к врагам, то ты понимаешь, что ты для нас будешь нетрадиционной сексуальной ориентации?». Он ответил: «Понимаю». Я продолжаю: «Ты хорошо понимаешь, что ты именно тем будешь?». Он также ответил: «Понимаю». Ну, я ему сказал: «Выбирай, либо ты спартаковец, либо это». Он выбрал.