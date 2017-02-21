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    Источник: «Зенит» на прежних условиях продлит соглашение с Данни

    Полузащитник «Зенита» Данни продолжит выступать за петербургский клуб. По информации источника, 33-летний португалец на прежних условиях подпишет новое соглашение с сине-бело-голубыми, которое будет рассчитано на один год. Напомним, действующее соглашение игрока с командой истекает грядущим летом.

    Данни выступает за «Зенит» с 2008 года. В нынешнем сезоне полузащитник из-за травмы, полученной летом 2016 года, не смог принять участие ни в одном матче петербургской команды в РФПЛ. При этом футболист уже восстановился от повреждения и вышел на замену в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против «Андерлехта» (0:2).

    Источник: ФАН

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    21.02.2017 14:11
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +11497

      spartach n1 21 февраля 2017, 20:06

      Только газовая помойка может столько платить пенсионеру ))))

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +71

      vinnik1209 21 февраля 2017, 19:41

      и правильно сделали!!!Данни молодчина!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 21 февраля 2017, 17:32

      Удачи!

      0
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      Рейтинг: +875

      sidul1 21 февраля 2017, 16:05

      на сегодня Данни лучший в Зените!

      1
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      Рейтинг: +236

      Viktor781 21 февраля 2017, 14:50

      Это правильно, здоровья тебе, Данни!

      2
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      Рейтинг: +222

      Зэб 21 февраля 2017, 14:32

      Мудрое решение.Потенциала у Данни на пару сезонов хватит как минимум.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +789

      Jenea83 21 февраля 2017, 14:31

      Даже старичек Данни смотрелся интересней Шатова и Кокорина в последнем матче. Лишним точно не будет.

      4
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      Рейтинг: +56

      footbil 21 февраля 2017, 14:22

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Надо было то всего (ж*пу) футболку порвать, вот тебе и новый контракт...

      -4
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