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Источник: «Зенит» на прежних условиях продлит соглашение с Данни

21 февраля 2017, 14:11
8

Полузащитник «Зенита» Данни продолжит выступать за петербургский клуб. По информации источника, 33-летний португалец на прежних условиях подпишет новое соглашение с сине-бело-голубыми, которое будет рассчитано на один год. Напомним, действующее соглашение игрока с командой истекает грядущим летом.

Данни выступает за «Зенит» с 2008 года. В нынешнем сезоне полузащитник из-за травмы, полученной летом 2016 года, не смог принять участие ни в одном матче петербургской команды в РФПЛ. При этом футболист уже восстановился от повреждения и вышел на замену в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против «Андерлехта» (0:2).

Источник: ФАН
Россия. Премьер-лига Зенит Данни
Комментарии (8)
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footbil
1487676168
Надо было то всего (ж*пу) футболку порвать, вот тебе и новый контракт...
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Jenea83
1487676715
Даже старичек Данни смотрелся интересней Шатова и Кокорина в последнем матче. Лишним точно не будет.
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Зэб
1487676733
Мудрое решение.Потенциала у Данни на пару сезонов хватит как минимум.
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Viktor781
1487677807
Это правильно, здоровья тебе, Данни!
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sidul1
1487682320
на сегодня Данни лучший в Зените!
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Сильвербой
1487687573
Удачи!
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vinnik1209
1487695315
и правильно сделали!!!Данни молодчина!!!
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spartach n1
1487696804
Только газовая помойка может столько платить пенсионеру ))))
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