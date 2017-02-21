Источник: «Зенит» на прежних условиях продлит соглашение с Данни

Полузащитник «Зенита» Данни продолжит выступать за петербургский клуб. По информации источника, 33-летний португалец на прежних условиях подпишет новое соглашение с сине-бело-голубыми, которое будет рассчитано на один год. Напомним, действующее соглашение игрока с командой истекает грядущим летом.

Данни выступает за «Зенит» с 2008 года. В нынешнем сезоне полузащитник из-за травмы, полученной летом 2016 года, не смог принять участие ни в одном матче петербургской команды в РФПЛ. При этом футболист уже восстановился от повреждения и вышел на замену в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против «Андерлехта» (0:2).